Августовское педагогическое совещание работников образования прошло в Свердловской области

Тема совещания - "Основные стратегические ориентиры российского образования: качество, наставничество, воспитание, профессиональная ориентация"

ТАСС, 23 августа. Областное августовское педагогическое совещание работников образования Свердловской области прошло в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе регионального парламента. Тема совещания: "Основные стратегические ориентиры российского образования: качество, наставничество, воспитание, профессиональная ориентация". В работе приняли участие председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина и замгубернатора Павел Креков.

"2023 год Указом Президента России объявлен Годом педагога и наставника. В стремительно меняющемся мире именно образованию отводится ведущая роль не только в получении системных и качественных знаний, но и в формировании гражданской позиции у подрастающего поколения, уважения к историко-культурному наследию Родины. <…> Мы анализируем свой исторический опыт, включая советский период, и стремимся отобрать из него все самое лучшее и эффективное. Сегодня мы формируем собственную систему образования, которая в полной мере будет отвечать интересам и целям, стоящим перед нашей страной", - отметила Бабушкина.

Как подчеркнула председатель парламента, в Свердловской области в рамках приведения регионального законодательства в соответствие с обновленными нормами Конституции РФ было уточнено содержащееся в законе об образовании в Свердловской области понятие воспитания. Поправками предусмотрено, что воспитание – это деятельность, в том числе, направленная на формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ и окружающей среде.

"В 2022 году Свердловская область вошла в число пилотных регионов, где в школах, колледжах и техникумах была введена должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. В регионе активно поддерживается российское движение детей и молодежи "Движение первых", которое часто сравнивают с советской пионерией. С 1 февраля этого года отделения "Движения первых" уже действуют на базе многих школ, колледжей, техникумов и вузов Свердловской области. Еще одна новация предстоящего учебного года – введение в школах модуля, посвященного начальной военной подготовке. Он будет включен в курс "Основы безопасности жизнедеятельности" и рассчитан на старшеклассников", - добавили в пресс-службе.