Холдинг Кабельный Альянс увеличил производственные мощности

Оборудование, способное перематывать проволоку, токопроводящие жилы, изолированные провода и кабели почти вдвое увеличило скорость производственного процесса

ТАСС, 24 августа. На заводе "Сибкабель" (входит в Холдинг Кабельный Альянс, ХКА) установили новый перемоточный станок. Оборудование предназначено для перемотки проволоки, токопроводящих жил, изолированных проводов и кабелей и способно производить перемотку со скоростью до 200 м в минуту, что почти в два раза увеличило скорость производственного процесса. Об этом сообщили на предприятии.

"Скорость перемотки на новом станке обеспечивает дополнительный элемент - компенсатор, который равномерно распределяет нагрузку на изделие и позволяет на высокой скорости без разрывов и дефектов перематывать продукцию с сечением от 1 до 16 кв. мм. Уровень натяжения кабеля и проволоки на новом аппарате задается автоматически, что значительно улучшило качество намотки продукции на барабан", - сказано в пресс-релизе.

Кроме того, станок оснащен звуковым аппаратом сухих испытаний, который дает возможность выявлять дефекты на изолированной жиле непосредственно в процессе намотки на приемный барабан, отметили в ХКА.