Московская консерватория откроет сезон концертами участников конкурса Чайковского

На сцену выйдут пианисты, скрипачи, виолончелисты и гобоисты

ТАСС, 24 августа. В Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского 1 и 2 сентября состоится открытие нового сезона (6+). На концертах будут представлены все инструментальные номинации XVII Международного конкурса имени П.И. Чайковского, прошедшего в июне этого года.

На сцену выйдут пианисты Энджел Вонг, Валентин Малинин, Александр Ключко, Николай Кузнецов, Константин Хачикян; скрипачи Равиль Ислямов, Елена Таросян, Михаил Усов, Инна Якушева, Анна Савкина; виолончелисты Василий Степанов и Данила Владыко; гобоисты Федор Освер и Валерия Алесюк; Олег Соломахин, Андрей Андресюк (тромбон), Полина Шабунина (сопрано), Степан Бачевич (труба).

"На открытии сезона у меломанов появиться возможность еще раз пережить минуты счастья встречи с полюбившимися артистами, а также открыть для себя новых звезд", - считают организаторы.

Результаты XVII Международного конкурса имени П.И. Чайковского еще раз подтвердили приоритет образовательной системы Московской консерватории - во всех специальностях ее студенты и выпускники заняли лауреатские звания. Воспитанники консерватории разных лет возглавляли жюри в ряде номинаций: обладатель Гран-при, сопрано Хибла Герзмава судила вокалистов, а победитель конкурса 1998 года Денис Мацуев оценивал пианистов.

Возрастная категория: 6+.