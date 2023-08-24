Опыт Воронежской области в сфере наставничества рассмотрели на Совете законодателей ЦФО

С докладом на заседании при полпреде президента РФ выступил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов

ТАСС, 24 августа. Опыт Воронежской области в сфере наставничества рассмотрели в среду на очередном заседании Совета законодателей Центрального федерального округа при полномочном представителе президента РФ в ЦФО. С докладом выступил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов, сообщили в пресс-службе областного парламента.

"Председатель облдумы рассказал, что в Воронежской области еще в 2011 году был принят региональный закон "О первом рабочем дне выпускников и трудовом наставничестве". В частности, законом закреплены права и обязанности наставника и обучаемого, предусмотрена процедура установления мер поддержки наставника, определен порядок организации работы по наставничеству. Документом установлен и Первый рабочий день выпускников, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье сентября. Кроме того, лучших наставников ежегодно чествуют с вручением знака отличия", - сказано в сообщении.

Правоотношения в сфере трудового наставничества в регионе регулируются еще рядом локальных нормативных правовых актов. Мониторинг, проведенный в 2023 году в Воронежской области, показал, что сегодня наставничество применяют более чем на 360 предприятиях, а нормативные акты о наставничестве имеет 330 организаций. При этом стимулирующие выплаты наставникам введены на 155 предприятиях. На 1 мая 2023 года численность наставников в регионе составляет почти 2 тыс. человек, численность обучаемых - 3,4 тыс., отмечается в сообщении пресс-службы со ссылкой на доклад Нетесова.

"Больше всего этот институт развит в сфере образования - здесь у нас 562 наставника и 1642 обучающихся. При этом в 100 учреждениях введены надбавки за наставничество. Следом идут работодатели, которые представляют обрабатывающие производства: здесь 529 наставников и 488 обучающихся. Также в лидерах сельское хозяйство и смежные с ней отрасли (лесное хозяйство) - 197 наставников и 420 обучаемых. Широко традиции наставничества представлены в сфере здравоохранения и предоставления коммунальных и социальных услуг, а также на предприятиях транспорта и связи", - рассказал Нетесов.

Указом Президента России Владимира Путина 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Миссия Года - признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. Мероприятия Года педагога и наставника направлены на повышение престижа профессии учителя.