В Музее Победы прошла встреча ветеранов - участников Курской битвы

К мероприятию также присоединились юнармейцы, кадеты, ребята из клуба "Лето Побед" и волонтеры музея

ТАСС, 24 августа. В 80-ю годовщину победы советских войск в Курской битве в Музее Победы состоялось памятное мероприятие. Событие объединило ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы и ветеранов труда. Среди почетных гостей были участники Курской битвы - Мария Михайловна Рохлина и Василий Гаврилович Пронин. К мероприятию также присоединились юнармейцы, кадеты, ребята из клуба "Лето Побед", волонтеры музея.

"23 августа 1943 года я встретил на фронте в составе 11-й гвардейской армии, 169-й стрелковой дивизии. Был комсоргом роты, воевал в пехоте. Мы тогда не понимали, что завершилось великое, ключевое сражение. Тогда на фронте мы понимали одно: независимо от того, в какой операции мы принимаем участие, мы должны защищать родину. Позади нас были дом, мать, отец, город, школа... Вот это мы понимали. А о том, что это была великая битва - мы узнали потом", - рассказал Василий Гаврилович Пронин.

Участники встречи возложили цветы в Зале Памяти и Скорби и побывали на экскурсии по обновленной выставке Музея Победы "Закат Цитадели". Гости увидели раритеты из фондов Музея Победы, а также предметы, найденные поисковым объединением "Витязь" во время экспедиций в районах Курска, Орла и Белгорода.

"Экспозиция уделяет особое внимание техническому аспекту Курской битвы. Экспонаты рассказывают о боевой технике и вооружении, которое использовалось противоборствующими сторонами. К 23 августа выставку дополнили подлинными экспонатами, рассказывающими о строительстве Дороги мужества - железнодорожного пути Старый Оскол - Ржава, предназначенного для обеспечения перевозки грузов войск Воронежского фронта. Строительство этой магистрали улучшило снабжение войск Красной армии, что внесло существенный вклад в победу в Курской битве", - отметили в Музее Победы.

ТАСС - генеральный информационный партнер

Возрастное ограничение: 12+.