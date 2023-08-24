Молодежный день ВНОТ объединит более 1,2 тыс. делегатов

Мероприятие состоится 29 сентября

ТАСС, 24 августа. В ФТ "Сириус" 29 сентября 2023 года состоится Молодежный день VIII Всероссийской недели охраны труда. Школьники, студенты, молодые специалисты и эксперты крупнейших компаний и органов власти со всей страны обсудят актуальные темы в сфере трудоустройства и профориентации.

В рамках Всероссийской недели охраны труда пройдет Молодежный день - молодежное событие в области популяризации современных технологий в сфере охраны труда, трудоустройства, производственной и экологической безопасности. Для школьников, студентов колледжей и вузов, начинающих специалистов была разработана масштабная программа из пяти тематических треков: студенты университетов и колледжей примут участие в квест-конструкторе по созданию резюме, буткемпе "Научись правильно себя презентовать", сессиях "Успешная карьера в охране труда", "Готовь сани летом, а знания с детства" и "Менторско-лидерская гостиная карьеры". Программу для студентов дополнит конкурс среди молодежных проектных инициатив "Молодежь и охрана труда".

"Сегодня есть много инструментов, которые позволяют формировать культуру безопасности у молодого поколения. Это тренинги по технике безопасности, квизы и другие мероприятия. В нашем проекте "Больше, чем работа" молодежь посещает производственные объекты, знакомится с основами безопасного рабочего процесса. В 2023 году к проекту присоединилось более 200 предприятий-партнеров в 62 регионах России, а 10 тыс. человек пройдут стажировки и практики. Мы фокусируем внимание молодежи на их собственной безопасности, а коллегам из компаний оказываем информационную поддержку в продвижении инновационных техник и возможностей для ее обеспечения на производстве", - отметила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

На протяжении всего дня будет действовать интерактивный трек: ярмарка "Куда пойти учиться будущему специалисту по охране труда", день карьеры "Найди работу мечты в сфере охраны труда и промышленной безопасности", мастер-классы и игротека. Самые активные участники получат ценные призы от Организационного комитета и партнеров Форума.

Для школьников предусмотрен профориентационный трек: старшеклассники пройдут профориентационным маршрутом "Профессии безопасного будущего", поработают на мастер-сессии "Экопрофессии будущего" и примут участие в интеллектуальной игре "Охрана труда и безопасность".

Мероприятия делового трека включат Кубок ВНОТ Международного инженерного чемпионата "CASE-IN", проектно-аналитическую сессию руководителей центров карьеры университетов, стримы и интервью со специалистами в области охраны труда и известными блогерами.

Молодые специалисты в ходе трека новых компетенций встретятся на практикуме "Мягкие навыки" и в проектно-дискуссионном баттле "Формирование культуры безопасности молодежи на примере соревновательных кейсов по охране труда", где участникам предложат разработать правила техники безопасности для определенной модератором профессии, определить формат донесения информации о технике безопасности до сотрудников. Также для молодых специалистов пройдет бизнес-игра "Охрана труда" и сессии "Принцип развития специалистов по охране труда" и "Профессиональные компетенции новой индустрии".

VIII Всероссийская неделя охраны труда пройдет на ФТ "Сириус" в Сочи 26-29 сентября 2023 года.

Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Оператор мероприятия - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партер.

Возрастная категория: 6+.