24 августа, 14:58

Новикомбанк объявил о повышении ставок по депозитам в рублях с 25 августа

Директор департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков отметил, что банк реагирует на изменение рыночной ситуации

ТАСС, 24 августа. Новикомбанк повысит с 25 августа 2023 года ставки по рублевым депозитам. Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Новикомбанк, опорный банк госкорпорации "Ростех", с 25 августа 2023 года повышает процентные ставки по рублевым депозитам", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Банк реагирует на изменение рыночной ситуации, мы стремимся предложить максимально выгодные условия размещения денежных средств", - цитируют в сообщении директора департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александра Сычкова. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация