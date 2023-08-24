Новикомбанк объявил о повышении ставок по депозитам в рублях с 25 августа

Директор департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков отметил, что банк реагирует на изменение рыночной ситуации

ТАСС, 24 августа. Новикомбанк повысит с 25 августа 2023 года ставки по рублевым депозитам. Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Новикомбанк, опорный банк госкорпорации "Ростех", с 25 августа 2023 года повышает процентные ставки по рублевым депозитам", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Банк реагирует на изменение рыночной ситуации, мы стремимся предложить максимально выгодные условия размещения денежных средств", - цитируют в сообщении директора департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александра Сычкова.