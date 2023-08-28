NC Logistic возглавил рейтинг фармлогистических операторов по версии RNC Pharma

В исследовании учитывали логистические и инфраструктурные возможности компаний, опыт работы, оказываемые услуги, клиентский портфель и выручку

ТАСС, 28 августа. Аналитическая компания RNC Pharma представила комплексный рейтинг логистических операторов на фармацевтическом рынке по итогам 2022 года. Компания NC Logistic получила наибольшее количество баллов и заняла первое место.

RNC Pharma оценила деятельность шести крупнейших фармацевтических операторов России. В исследовании аналитики учитывали логистические и инфраструктурные возможности компаний, опыт работы, оказываемые услуги, клиентский портфель и выручку. В комплексном рейтинге по общему количеству баллов победу одержал специализированный 3PL-оператор NC Logistic.

По данным компании, в 2022 году фармацевтический рынок России претерпел существенные изменения. Иностранные производители и поставщики лекарственных средств на время снизили активность и приостановили запуск новых проектов. Отечественные компании на этом фоне, наоборот, расширили деятельность и усилили позиции.

В компании отметили, что в условиях геополитической и экономической турбулентности логистика в 2022 году находилась в периоде серьезной трансформации. Несмотря на происходящие события, компания NC Logistic увеличила складские мощности, продолжила качественное развитие в своей отрасли и предоставила партнерам новые услуги.

"Благодаря опыту и профессионализму сотрудников, NC Logistic справляется с любыми вызовами и помогает клиентам в самых нестандартных ситуациях. Победа в рейтинге - важная и справедливая оценка работы всей команды", - отметил Гарольд Власов, управляющий директор NC Logistic.

Такого рода исследования, по мнению топ-менеджера 3PL-оператора, делают рынок фармлогистики более понятным, прозрачным и создают среди участников здоровую конкуренцию.

Подробная информация о результатах рейтинга доступна по ссылке.