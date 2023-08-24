Московская международная книжная ярмарка соберет более 300 издательств

За пять дней на ММКЯ состоится более 200 мероприятий на семи площадках

ТАСС, 24 августа. Московская международная книжная ярмарка 6+ (ММКЯ) пройдет с 30 августа по 3 сентября 2023 года в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр". Почетный гость 36-й ММКЯ - Республика Беларусь.

ММКЯ состоится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Российского книжного союза и Правительства Москвы и традиционно станет одним из самых значимых культурных событий года.

Более 300 участников из различных регионов России, а также из Беларуси, Ирана и Китая представят на ярмарке новинки и бестселлеры всех жанров. Здесь можно будет найти художественную, детскую и учебную литературу, нон-фикшн, комиксы и подарочные издания по издательским ценам. За пять дней на ММКЯ состоится более 200 мероприятий на семи площадках: презентации книг, встречи с авторами, дискуссии, конференции и семинары.

В этом году в рамках ММКЯ впервые пройдет Московская международная детская книжная ярмарка (ММДКЯ), которая готовилась к открытию в течение нескольких лет. Гостей новой детской ярмарки ожидает обширная профессиональная и культурная программа от детских издательств и библиотек - встречи с детскими писателями и иллюстраторами, презентации, выставки, конкурсы, викторины, мастер-классы и другие активности.

В ярмарке примут участие современные авторы Лия Арден, Дмитрий Данилов, Михаил Елизаров, Ася Лавринович, Александра Маринина, а также деятели искусства и культуры: государственный и политический деятель Владимир Мединский, телеведущий, продюсер и актер Юрий Николаев, член Совета при Президенте по культуре и искусству Зельфира Трегулова, журналист и телеведущий Михаил Швыдкой и многие другие.

По традиции на ММКЯ состоятся церемонии награждения лауреатов Национального конкурса "Книга года - 2023", XX Международного конкурса государств - участников СНГ "Искусство книги", XII конкурса профессионального мастерства "Ревизор - 2023", а также пятого сезона Всероссийского литературного конкурса "Класс!".

Подробная программа будет опубликована на официальном сайте ярмарки.

До 28 августа 2023 года (включительно) открыта аккредитация СМИ и блогеров и регистрация специалистов. Заполнить заявку и ознакомиться с правилами можно на официальном сайте ярмарки.

Пресс-конференция 36-й ММКЯ состоится 28 августа в 11:00 в пресс-центре.

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