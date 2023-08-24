Начались съемки седьмого сезона "Большой оперы"

Участники проекта исполнят арии из произведений Дж. Верди, Дж. Пуччини, Г. Доницетти, У. Джордано

ТАСС, 24 августа. Начались съемки седьмого сезона конкурса телеканала "Россия - Культура" - "Большая опера". Согласно теме "Итальянская опера" участники исполнят арии из произведений Дж. Верди, Дж. Пуччини, Г. Доницетти, У. Джордано.

При подготовке к новому сезону "Большой оперы" оргкомитетом было рассмотрено более 300 заявок от желающих принять участие в состязании. В итоге к конкурсу допущены 10 вокалистов из России и стран ближнего зарубежья, отобранных в ходе предварительного онлайн-прослушивания.

Имена молодых исполнителей, которым предстоит показать жюри конкурса и зрителям свои таланты и мастерство: Елизавета Кулагина (сопрано, Россия), Ирина Мулярчик (сопрано, Беларусь), Екатерина Савинкова (сопрано, Россия), Софья Цыганкова (сопрано, Россия), Дарья Горожанко (меццо-сопрано, Беларусь), Тигран Мелконян (тенор, Армения), Динмухамед Кошкинбаев (баритон, Казахстан), Ришат Решитов (баритон, Узбекистан), Елисей Лаптев (бас-баритон, Россия), Константин Федотов (бас, Россия).

Ведущие нового сезона - журналистка, актриса и телеведущая Марика Абдразакова и оперный певец, заслуженный артист РФ Ильдар Абдразаков.

В состав жюри проекта вошли: певица, заслуженная артистка РФ Марина Мещерякова (Россия), руководитель оперной труппы Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина Медея Ясониди (Греция-Россия), дирижер, работавший в лучших оперных театрах мира, маэстро Марко Боэми (Италия), театральный режиссер, генеральный директор - художественный руководитель театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман (Россия), певец, солист Сербского национального театра в Нови-Саде Желько Андрич (Сербия).

Сопровождать выступления конкурсантов будет Государственный Кремлевский оркестр Управления делами Президента РФ. Художественный руководитель и главный дирижер Константин Чудовский.

Семь тематических программ нового сезона проекта будут посвящены русской и западноевропейской опере, романсам Рахманинова и неаполитанской песне, старинным русским романсам, оперетте.

"Большая опера" - проект телеканала "Россия-Культура", не имеющий аналогов в мире, выходит в эфир с 2011 года. Предыдущий, шестой сезон состоялся в 2019 году.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

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