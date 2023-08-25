"Святогор" направил около 70 млн рублей на социально значимые проекты в I полугодии

Основная часть средств направлена на реализацию совместных проектов с администрациями городов присутствия предприятия

ТАСС, 25 августа. В первом полугодии 2023 года на реализацию социально значимых проектов в рамках благотворительности "Святогор" (город Красноуральск, Свердловская область) направил около 70 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

На реализацию совместных проектов с администрациями городов присутствия предприятия направили 38,4 млн рублей. В их числе проектирование детского загородного лагеря в Кушвинском ГО, приобретение оборудования для спортивной школы и малых игровых форм в Североуральске, выделение средств на восстановление мемориалов погибшим в Великой Отечественной войне, ремонт стадиона "Юность", поддержка теннисной секции в спортшколе "Синегорец", реконструкция системы водоснабжения, замена окон в школах №1 и №20 в п. Баранчинский. В Красноуральске благотворительная помощь была оказана муниципалитету в благоустройстве внутридворовых территорий.

Свыше 12 млн рублей вложено в детское направление. "Так, много лет градообразующее предприятие Красноуральска выделяет финансирование на питание воспитанников детских садов города. Затраты на эти цели превысили 3,5 млн руб. С 2011 года "Святогор" принимает активное участие в программе "Здоровый ребенок", в основе которой консультативная медпомощь детям работников предприятия. В первом полугодии затраты на ее реализацию составили 2,3 млн рублей", - сказано в сообщении.

За шесть месяцев градообразующее предприятие Красноуральска потратило на поддержку и развитие спортивных объектов около 8 млн рублей. "В частности, средства направлены на госэкспертизу и подготовку рабочей документации проекта реконструкции городского стадиона в Красноуральске. Важным "спортивным" пунктом благотворительной программы "Святогора" не первый год является поддержка секции настольного тенниса МАУ ДС "Молодость". В настоящее время здесь регулярно занимаются около 120 детей в возрасте от 5 до 16 лет", - добавили в пресс-службе.

На поддержку неработающих пенсионеров предприятие направило более 7 млн рублей. Средства пошли на оказание ежеквартальной материальной помощи, которую получают около 1,5 тыс. человек, выделение путевок в ведомственный санаторий-профилакторий.

На поддержку учреждения культуры ГО Красноуральск в первом полугодии израсходовано свыше 2 млн рублей. В рамках благотворительной программы были профинансированы ремонты внутренних помещений МАУ ДК "Металлург", выделены средства на развитие творческих коллективов этого культурного центра.

"Ежегодно кроме финансирования традиционных направлений благотворительной программы, градообразующее предприятие выделяет средства и на другие добрые дела, - отметил директор по общим вопросам АО "Святогор" Юрий Мурзаев. - В их числе - ремонт крыльца Красноуральской стоматологической поликлиники, на который было выделено порядка 900 тыс. рублей. Это наш город, и мы хотим, чтобы здесь открывались возможности для каждого, чтобы Красноуральск был местом, где комфортно и уютно жить и металлургам, и горожанам".

АО "Святогор" - металлургическое предприятие, производящее железный концентрат, черновую медь и серную кислоту, основу составляет производство черновой меди.