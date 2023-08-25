25 августа, 08:20

ПСБ Private Banking дали премию за эффективные решения для управления семейным капиталом

Профессиональное сообщество оценило концепцию family office

ТАСС, 25 августа. ПСБ Private Banking получил премию FINAWARD-2023 в номинации "Эффективные решения для управления семейным капиталом", подтвердив высокий стандарт сервисов и услуг для VIP-клиентов.  

Профессиональное сообщество оценило концепцию family office, реализуемую ПСБ Private Banking, - это комплексный подход к управлению, защите и наследованию семейных капиталов, включающий широкий спектр финансовых и правовых инструментов, индивидуальные стратегии преемственности капиталов, консалтинговое сопровождение структурирования активов, полный спектр нефинансовых сервисов для сопровождения всех членов семьи VIP-клиентов.  

"Каждый наш клиент имеет свою историю, уникальный жизненный опыт, стиль жизни, свою специфику бизнеса и активов, у каждого члена семьи - свои задачи и потребности, требующие индивидуального решения. ПСБ Private Banking учитывает особенности и запросы каждого клиента, его родных и с учетом различных жизненных ситуаций конкретной семьи создает большую комплексную программу с оптимальными финансовыми и правовыми решениями по управлению семейным капиталом. Мы рады, что наш стандарт обслуживания отмечен профессиональным сообществом", - сказал старший вице-президент, директор департамента частного капитала ПСБ Евгений Сафонов. 

FINAWARD - национальная премия инноваций и достижений в финансовой отрасли, присуждается участникам финансового рынка России с 2012 года, победителей в конкурсных номинациях определяет экспертный совет из представителей профессионального сообщества. 

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