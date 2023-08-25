Глава Южного Урала встретился со школьниками-участниками проекта "Университетские смены"

Проект на базе ведущих вузов Челябинской области второй год проходит для старших школьников из ДНР и ЛНР

ТАСС, 25 августа. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился со школьниками-участниками проекта "Университетские смены", сообщают в управлении пресс-службы и информации областного правительства.

"В Челябинской области на базе ведущих вузов второй год проходят "Университетские смены" для школьников от 14 до 17 лет из ДНР и ЛНР. В настоящее время специальные профильные смены проводятся по программам Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) и Магнитогорского государственного технического университета имени Г.И.Носова (МГТУ). Проживают школьники на базе детских оздоровительных лагерей Челябинской области", - сказано в сообщении.

"Мы уже второй год участвуем в "Университетских сменах". В этом году в программе участвуют четыре университета: Южно-Уральский и Челябинский госуниверситеты, Магнитогорский государственный технический университет и педагогический университет. Весь смысл заключается в том, что ребята сразу профориентируются. Здесь двойная польза: с одной стороны, подростки знакомятся с регионом, с его историей, культурой, с другой - погружаются в университетскую среду. Неоднократно говорил, что буду очень рад, если ребята примут решение поступить в наши университеты. Очень надеюсь, что это произойдет", - цитируют губернатора в управлении.

"Встреча подростков с главой региона состоялась в мультимедийном историческом парке "Россия - Моя история". В ходе разговора обсудили темы поступления в вузы региона, в том числе на льготных условиях, экологии, патриотизма, шефство региона над Волновахским районом и Ясиноватой", - сказано в сообщении.

Программа

По программе "Университетской смены", организованной МГТУ им. Носова, ребята посетят непосредственно сам вуз, в том числе лаборатории, учебные классы, пройдут мастер-классы в "Кванториуме" и "IT-кубе", а также увидят исторические места и объекты культуры Магнитогорска, производственные площадки ПАО "ММК" и городской курорт "Притяжение". Отдохнут в рамках этой смены 67 школьников из Донецкой Народной Республики.

В рамках "Университетской смены", организованной ЮУрГУ школьники побывали на мастер-классах по авиамоделированию, изготовлению дизайнерских изделий и механизмов с использованием лазерных технологий, медиа, встретились с преподавателями вуза, которые рассказали об особенностях обучения в университете. Также ребята побывали на тренировке баскетбольного клуба "Челбаскет", спортсмены провели для школьников мастер-класс. Участниками этой смены стали полсотни детей из Луганской Народной Республики.

В России

Как сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на стратегической сессии ректоров российских университетов, специально для старшеклассников из новых регионов с прошлого года действует проект "Университетские смены". "В нем уже приняли участие более 10,6 тыс. детей и 842 наставника из ЛНР, ДНР, Херсонской области, а также из Мелитополя. Смены прошли в 42 вузах из 27 субъектов России. В этом году проект будет масштабироваться", - добавил Фальков.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что всего в российских вузах на 2023-2024 учебный год выделено 626 тыс. бюджетных мест, в частности, 12 тыс. на инженерные специальности. Более 36 тыс. бюджетных мест выделено для вузов ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

"Университетские смены" начались в 2022 году. Они ориентированы на ребят из Донецкой и Луганской народных республик, городов Херсона и Мелитополя. Проект реализует Министерство науки и высшего образования РФ совместно с Министерством просвещения РФ и Российским движением детей и молодежи.