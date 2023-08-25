Группа компаний ЦРТ заняла первое место в премии FINAWARD-2023

Всего в шорт-лист конкурсных номинаций премии вошли проекты и решения 59 банков и компаний

ТАСС, 25 августа. Группа компаний ЦРТ заняла первое место в номинации "Компания-разработчик решений для банков и финансовых компаний" национальной премии инноваций и достижений банковской отрасли FINAWARD. Церемония награждения состоялась в Москве, в Golden Palace. Всего в шорт-лист конкурсных номинаций премии вошли проекты и решения 59 банков и компаний, победителей определил экспертный совет из представителей российского финансового сообщества.

"Мы продолжаем демонстрировать уверенные результаты в финтехе - одной из флагманских индустрий, которая традиционно внедряет самые современные технологии, формируя новый пользовательский опыт. Такие показатели - доказательство непрерывного технологического развития и синергии с нашими клиентами и партнерами. Среди драйверов развития рынка ИИ-решений - импортозамещение и рост дистанционных услуг, что спровоцировало спрос на российские решения на основе речевых технологий для контактных центров - диалоговых ассистентов, речевую аналитику, голосовую биометрию. Финансовый сектор стремился оптимизировать процессы, улучшить клиентский опыт и заместить иностранных вендоров, при этом ощутить реальный экономический эффект. Российские речевые технологии и экспертиза позволили удовлетворить такие запросы и мы продолжаем наращивать возможности современных цифровых решений для развития финтеха", - сообщил генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский.

Комплексное решение группы ЦРТ для управления коммуникациями включает диалоговых ассистентов, речевую аналитику, биометрию и алгоритмы защиты биометрии от дипфейков. Такая экспертиза позволяет крупному бизнесу, включая финансовый сектор, создавать сложные технологические решения любого масштаба. На российском рынке с помощью технологий ЦРТ реализовано более 240 проектов внедрения текстовых и голосовых роботов, более 30 проектов по речевой аналитике. Речевые технологии ЦРТ используют топ-10 инновационных банков-лидеров финансового рынка страны. Премия инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD ежегодно вручается с 2013 года. Учредитель премии - деловой журнал "Банковское обозрение", официальный аудитор конкурсных номинаций - аудиторско-консалтинговая Группа ФБК.