Голограмма выставки "Станция Манеж" попала в Книгу рекордов России

Ее признали самой большой в стране

ТАСС, 25 августа. 37-метровая голограмма с выставки "Станция Манеж" попала в Книгу рекордов России - она признана самой большой в стране.

Достижение было зафиксировано представителем Книги рекордов России, специальный сертификат получил директор НИИ "МосТрансПроект" Владимир Титов.

"Мы внедряем в городском транспорте передовые отечественные IT-решения, которые делают поездки по столице комфортнее и безопаснее. Такую задачу поставил Сергей Собянин. На выставке "Станция Манеж" мы также показываем посетителям лучшие современные технологии, в том числе крупнейшую в России голограмму. Она символизирует инновационность транспортного комплекса столицы", - рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Сегодня мы приехали с обычной простой рулеткой, прошли в техническое помещение, где произвели замеры голографического экрана, на котором демонстрируется голограмма. Результаты подтвердились, и таким образом рекорд с формулировкой "Самая большая голограмма России с размерами 37,68 м" будет внесен в Книгу рекордов России", - сказал Сенаторов Леонид Юрьевич, эксперт Книги рекордов России.

"Сегодня 37-метровая голограмма официально признана Книгой рекордов России самой большой в нашей стране. Голограмма, а также экран размером с 9-этажный дом - это одни из самых эффектных объектов выставки "Станция Манеж". Мы очень рады тому, что выставка "Станция Манеж" стала настоящим событием - как и для жителей и гостей Москвы, так и для отраслевых экспертов и специалистов. На выставке использовано множество мультимедийных технологий и инсталляций - этим мы не только хотели заинтересовать посетителей, но и продемонстрировать всю технологичность Московского транспорта", - рассказал Владимир Титов.

Выставка "Станция Манеж" - четвертая площадка XII Московского урбанистического форума. Кроме ЦВЗ "Манеж", мероприятия проходят еще на трех крупнейших городских площадках - Гостином дворе, Зарядье и Лужниках. В рамках форума представлены главные достижения города в области транспорта, строительства, экономики, спорта, городского хозяйства, образования, социальной защиты и в других областях.

ТАСС - генеральное информационное агентство.

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