Гайский ГОК запустил в тестовый режим работы шахту "Скиповая" после реконструкции

Новая шахтная подъемная установка - одна из самых крупногабаритных машин барабанного типа в мире

ТАСС, 28 августа. Гайский ГОК (Гайский горно-обогатительный комбинат, ПАО "ГГОК", город Гай, Оренбургская область) после реконструкции запустил в опытно-промышленную эксплуатацию ствол шахты "Скиповая". Промышленный объект предназначен для выдачи руды и породы, а также для подачи свежего воздуха в подземные горные выработки, сообщают на предприятии.

"В результате реконструкции ствола шахты "Скиповая" была произведена замена подъемной машины, построено новое надшахтное здание подъемной машины. Шахтная подъемная установка УЦР 6,75х6,2/1,95 производства Уралмашзавода - одна из самых крупногабаритных машин барабанного типа в мире. Общий вес УЦР - более 400 тонн", - уточняется в сообщении.

На Гайском ГОКе она будет использоваться для вертикальных подъемов скипового оборудования, транспортировки на поверхность горной массы, оборудования и вспомогательных материалов. С помощью машины работники ГОКа также смогут вести осмотр, ремонт армировки и крепления ствола шахты. Максимальная глубина опускания скипов - 1470 м, максимальная скорость - 15 м/с.

Параллельно с установкой подъемной машины велся монтаж здания машины, размером 42х24 м. Здесь установлено все необходимое новое электрооборудование и вентиляционное оборудование.

"Монтажу новой подъемной машины предшествовал большой объем подготовительных работ: произведен демонтаж старого и монтаж нового здания подъемной машины, фундамента. Демонтирована старая подъемная машина (демонтированы старые копровые шкивы и подъемные канаты, все электрооборудование и вентиляционное оборудование). В здании разгрузки крупнотоннажных самосвалов заменена приточные камера, аспирационная система", - добавили на предприятии.

В рамках реконструкции ствол шахты "Скиповая" был углублен на 160 м и армирован. Для стабильной работы ствола был построен комплекс разгрузки самоходной техники, комплекс катучего конвейера, дозаторно-загрузочный комплекс.

О предприятии

ПАО "Гайский ГОК" специализируется на добыче медно-колчеданной руды подземным и открытым способами и ее переработке на собственной обогатительной фабрике. Одно из крупнейших горных производств Южного Урала основано в 1959 году на базе Гайского месторождения медно-колчеданных руд. Вся добываемая руда подземным и открытым способами перерабатывается на собственной обогатительной фабрике. На предприятии работают около 6,5 тыс. человек.