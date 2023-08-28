ПСБ получил награду FINAWARD 2023 за первый в России банк для бизнеса в VK Мессенджере

Виртуальный бизнес-ассистент "Катюша" в VK Мессенджере предоставляет предпринимателям возможность просматривать реквизиты счета, выписки и совершать платежи

ТАСС, 28 августа. ПСБ стал лауреатом ежегодной премии в области инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD 2023 и получил награду в номинации "Первый на рынке банк для бизнеса ВКонтакте".

Виртуальный бизнес-ассистент "Катюша" в VK Мессенджере предоставляет предпринимателям возможность просматривать реквизиты счета, выписки и совершать платежи - по QR-коду, фото, шаблону, из истории операций или создавая платеж самостоятельно, а также выставлять счета контрагентам. Все это позволяет бизнес-клиентам банка оставаться в привычном для них канале общения при работе с партнерами.

Бизнес-ассистент, доступный клиентам круглосуточно, может также отвечать на вопросы по условиям тарифов, кредитов и бизнес-карт, сообщать адрес ближайшего офиса или банкомата, давать пояснения о работе с мобильным и интернет-банком.

"Мы рады, что наше решение получило высокую оценку профессионального сообщества. Популярность сервиса объясняется в первую очередь удобством его использования и скоростью зачисления средств. Виртуальный бизнес-ассистент упростил финансовое взаимодействие между контрагентами и сократил время на проведение операций. Банк активно продолжает дальнейшее развитие сервиса и внедрение новых инструментов на основе инновационных разработок", - сказал вице-президент, директор департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ Иван Паткин.

FINAWARD - национальная премия инноваций и достижений в финансовой отрасли, присуждается участникам финансового рынка России с 2012 года, победителей в конкурсных номинациях определяет экспертный совет из представителей профессионального сообщества.