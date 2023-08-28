Цифровая клиника ВСК получила премию FinAward 2023 за лучший клиентский сервис

За год в рамках Цифровой клиники ВСК было проведено свыше 50 тыс. врачебных консультаций

ТАСС, 28 августа. Цифровая клиника Страхового Дома ВСК награждена ежегодной премией инноваций и достижений в финансовой отрасли FinAward 2023 в номинации "Сервис с максимальной клиентской ценностью".

Ежегодная премия инноваций и достижений финансовой отрасли Finaward была учреждена деловым журналом "Банковское обозрение" в 2012 году. В число номинантов входят крупнейшие игроки рынка - банки, страховые компании, разработчики ПО, Fintech-стартапы и другие. В 2023 году было подано свыше 650 заявок с кейсами от таких компаний как Сбер, Почта Банк, ДОМ.РФ, Московская биржа и другие. Премия вручалась в 14 номинациях.

Победителей в этом году определил Экспертный совет, в который вошли свыше 100 представителей российского финансового сектора.

Цифровая клиника ВСК - это уникальный сервис, запущенный в 2022 году на базе мобильного приложения "ВСК страхование". Благодаря Цифровой клинике клиенты получают полное медицинское сопровождение и помощь с записью на очный или онлайн-прием к врачу. Также пациенты получают рекомендации по проведению лабораторных или инструментальных исследований, оперативную консультацию дежурного врача и сопровождение медицинского советника.

За год в рамках Цифровой клиники ВСК было проведено свыше 50 тыс. врачебных консультаций. Показатель CSAT (индекс удовлетворенности клиентов) сервиса составил 4,9 балла из 5 возможных. Пациенты высоко оценили качество работы врачей, способность понятно объяснить пациенту даже самые сложные медицинские термины, удобство онлайн взаимодействия.

"Поиск инновационных решений и внедрение новых технологий - одна из ключевых стратегических целей ВСК. Цифровая клиника объединяет в себе IT, медицину и страхование. Сервис позволяет сделать путь к выздоровлению максимально быстрым и эффективным. Благодаря телемедицине пациенты могут получить консультацию терапевта и узкопрофильных специалистов онлайн независимо от региона проживания, а последующее сопровождение медицинским советником помогает пациенту не бросить лечение на полпути", - отметил заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК Олег Витько.