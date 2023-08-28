В металлургическом цехе "Святогора" проводят капитальный ремонт отражательной печи №2

Ожидается, что к разогреву печь на уральском предприятии будет готова в октябре

ТАСС, 28 августа. В плавильном отделении металлургического цеха АО "Святогор" (город Красноуральск, Свердловская область) ведется капитальный ремонт отражательной печи №2. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"Отражательная печь в используемой ныне конструкции является уникальным агрегатом для современной медеплавильной отрасли. В эксплуатации находится только одна отражательная печь. Она должна безопасно работать, выполняя возложенный на нее технологический функционал по выпуску штейна (промежуточного продукта в производстве черновой меди). При этом вторая печь находится в длительном ремонте или на разогреве", - сказано в сообщении.

На предприятии добавили, что кампания отражательной печи №2 (ее межремонтный период) составила 12 месяцев. После останова в течение месяца печь находилась на охлаждении. Затем была выполнена разборка огнеупорной кладки, разбивка и удаление настыли. Параллельно с этим специалисты металлургического цеха совместно с коллегами из ремонтно-механического завода предприятия провели оценку состояния узлов и металлоконструкций отражательной печи №2, определили перечень мероприятий капитального ремонта агрегата. Необходимые металлоконструкции были изготовлены силами ремонтно-механического завода "Святогора".

"Первым делом было расчищено пространство для возведения нового плавильного агрегата. Кроме того, после осмотра состояния внутренних конструкций было принято техническое решение о демонтаже фундамента передней стены", - приводятся слова старшего мастера плавильного отделения металлургического цеха АО "Святогор" Вадима Гладких.

"После этого специалисты подрядной организации ООО "Святогорстрой" приступили к устройству фундамента печи, работы уже выполнены на 50%. По их окончании можно будет начать огнеупорную кладку. Кроме того, произведена замена шести колонн - основных несущих конструкций агрегата. Ведется монтаж специальных пятовых балок - металлоконструкций, соединяющих стены и распорно-подвесной свод печи", - сказано в сообщении.

На предприятии добавили, что на следующем этапе будет выполнена огнеупорная кладка стен и свода отражательной печи №2. Всего для возведения нового плавильного агрегата потребуется около 1,3 тыс. тонн огнеупорного кирпича. "Ожидается, что к разогреву печь будет готова в октябре текущего года", - сказано в релизе.

АО "Святогор" - металлургическое предприятие, производящее железный концентрат, черновую медь и серную кислоту, основу составляет производство черновой меди.