Более 6,5 тыс. красноярцев посетили финал Кубка главы города по киберспорту

Финальные игры прошли во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина

ТАСС, 28 августа. Свыше 6,5 тыс. жителей Красноярска посетили финал Кубка главы города по киберспорту. Финальные игры по компьютерному спорту в жанре "стратегия в реальном времени" игровой вселенной "Dota2" прошли во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина в выходные дни. В битве за главный трофей соревнований красноярцев обыграла команда-победитель прошлого года "Nolmprove", представляющая Тюмень, Новосибирск, Абакан и Омск.

Всего в финале за Кубок главы города соревновались восемь сборных команд из разных городов России. Финалисты выступали на специально оборудованных площадках арены Дворца спорта. За трансляцией и с трибун за играми следили более 50 тыс. болельщиков.

За звание победителей соревновались две команды - "East Side" из Красноярска и "Nolmprove". Всего за 16 минут со счетом 2:0 победу одержали киберспортсмены из "Nolmprove", став двукратными чемпионами Кубка. По словам капитана команды Эрнеста Найбауэра, им помог большой опыт участия в подобных мероприятиях, анализ тактических приемов соперников, продемонстрированных в отборочных состязаниях Кубка главы Красноярска.​

"В этом году нашей команде было легче бороться за первое место, потому что за год мы стали еще более сплоченными. Мы подготовились к сопернику лучше - это позволило нам вырваться вперед. У нас в команде нет конфликтов и разногласий, мы вместе принимаем решения в ходе игры. Если ты играешь ради удовольствия - ты обязательно выиграешь", - делится капитан команды "Nolmprove" Эрнест Найбауэр.

Призовые места распределились следующим образом:

Первое место - "Nolmprove" (Абакан, Омск, Новосибирск, Тюмень);

Второе место - "East Side" (Красноярск);

Третье место - "Arbuziki" (Омск, Новосибирск);

Четвертое место - "Chikara" (Орел, Ростов-на-дону, Сургут, Новосибирск, Краснодар);

Пятое место - "Чe4ha" (Новосибирск, Северск, Томск);

Шестое место - "Ice Team J" (Кемерово, Новосибирск);

Седьмое место - "Thunder Esports" (Красноярск).

Глава Красноярска Владислав Логинов вручил победителям главный трофей соревнований, а также поблагодарил всех участников соревнований за волю к победе, боевой настрой и красивую борьбу.​

"Уважаемые участники, я уверен, что этот турнир помог каждому из вас набраться профессионального и жизненного опыта, найти новых друзей, а главное раскрыть себя. Интерес к этому виду спорта растет, а это значит, что Красноярск может и должен стремиться стать домашней ареной лучших и самых престижных состязаний, и турниров по киберспорту", - отметил Логинов.

В семи отборочных этапах Кубка главы города, которые проходили в течение лета 2023 года, приняли участие 180 тыс. киберспортсменов. За выход в финал соревновались более 600 команд из 84 городов России.