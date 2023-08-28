Красноярцы стали абсолютными победителями чемпионата "Рободружба - Красноярск - 2023"

Чемпионат по робототехнике прошел 26-27 августа

ТАСС, 28 августа. На территории общегородского проекта "ЯРкие БЕРЕГА", мероприятия которого состоялись на пяти набережных, 26-27 августа прошел чемпионат по робототехнике. Красноярцы заняли три призовых места, а в категории "Техноинженеры" и стали абсолютными победителями.

В течение двух дней на Центральной набережной за призовой фонд в полмиллиона рублей соревновались более 50 команд из 14 регионов России, в том числе участники из города-побратима Красноярска - Краснодона Луганской Народной Республики. Всего участие приняли больше 350 будущих инженеров.

"Фестиваль "Рободружба" - это большое событие, ставшее символом крепкой дружбы подрастающих инженеров из разных уголков нашей страны. С большим удовольствием мы приняли гостей из города-побратима Красноярска - Краснодона Луганской Народной Республики. Уверен, что ребята здесь не только познакомились, завели новых друзей, но и обменялись опытом и компетенциями в сфере своих интересов. Считаю, что те знания, которыми юные робототехники делились друг с другом, станут ценными и пригодятся каждому участнику в будущем", - сказал глава города Владислав Логинов.

Команды приехали в Красноярск с собственными разработками. Юные робототехники в течение года собирали свои модели роботов из конструктора, старшеклассники - из любых других материалов, например, из алюминия. Во время чемпионата команды выполняли миссии на игровом поле - программировали роботов на движение по определенному алгоритму. Например, одной из задач участников было надеть конусы на так называемые узлы.

"Красноярские команды на протяжении уже нескольких лет находятся в топе. Они регулярно становятся победителями национальных чемпионатов. В этом году наши ребята даже ездили в Индию на международные соревнования и презентовали там свои разработки. Это говорит о том, что на протяжении нескольких лет они являются лидерами в этом направлении. Сейчас мы конкурируем с такими городами, как Санкт-Петебург, Владивосток и Казань", - рассказал организатор чемпионата "Рободружба - Красноярск - 2023", председатель АНО "Лаборатория по робототехнике. Инженеры будущего" Максим Турушев.

В честь закрытия масштабного фестиваля на Центральной набережной прошел концерт в тематике рободружбы. Зрители посмотрели пиксельное и световое шоу с участием красноярских вокалистов, танцоров и барабанщиков. Дети смогли сфотографироваться с персонажами мультфильмов и кино - Оптимусом Праймом и Бамблби.

Красноярцы заняли три призовых места в категориях "Инженеры" (10-16 лет) и "Техноинженеры" (12-18 лет). Глава Красноярска Владислав Логинов поздравил победителей и вручил призы участникам команд.

Результаты Чемпионата

Категория "Исследователи":

Первое место - "RoboСфероид" (Удмуртская республика)

Второе место - "Робо-тята.ру" (Краснодарский край)

Третье место - "Экологи" (г. Санкт-Петербург)

Категория "Инженеры":

Первое место - "RoboСфера" (Удмуртская Республика)

Второе место - "Energy of life" (г. Красноярск)

Третье место - "7 Вольт" (Иркутская область)

Категория "Техноинженеры":

Абсолютный победитель - "Aspirity" (г. Красноярск)

Номинация "Продуманный подход" - "North Wind" (г. Санкт Петербург)

Номинация "Взаимодействие" - "Destiny" (г. Красноярск)

"Уровень команд довольно высокий, но сложности возникали у всех. У нас, как и у многих других, многое пошло не по плану - роботы не работали в автономном режиме. Поэтому сделали упор на управляемый режим. Учитывая, какая мощная конкуренция, мы довольны бронзой", - рассказал участник команды "Destiny" Денис Новокрещенов.

В апреле Красноярск вновь встретит гостей - город примет национальный чемпионат по робототехнике.