В рамках Всероссийской недели охраны труда-2023 пройдут Дни службы занятости

Трехдневная программа включает 16 мероприятий, на которых обсудят направления работы службы занятости, новые услуги и сервисы для граждан и работодателей

ТАСС, 28 августа. На Всероссийской неделе охраны труда пройдут Дни службы занятости. Трехдневная программа включает 16 мероприятий, которые посвящены обсуждению направлений работы службы занятости, новым услугам и сервисам для граждан и работодателей, развитию бренда "Работа России", расширению сотрудничества с некоммерческими и общественными организациями.

В обсуждении этих тем примут участие представители федеральных министерств и ведомств, центров занятости изо всех регионов, компаний разных сфер деятельности, а также федеральных операторов обучения нацпроекта "Демография" и других партнеров службы занятости.

На протяжении всех дней будет работать стенд "Кадровый центр "Работа России", где будут представлены цифровые сервисы платформы. Здесь потенциальным соискателям помогут составить резюме и подберут варианты бесплатного обучения.

На стенде пройдут менторские гостиные - это формат мероприятий, на которых менторы и участники собираются в неформальной обстановке для обмена опытом, знаниями и обсуждения вопросов, связанных с развитием и обучением.

"Модернизированные центры занятости делают упор не на оказании отдельных услуг, а на комплексное решение запроса соискателя и работодателя. Сейчас процессы выстроены таким образом, что можно обратиться за помощью еще при трудоустройстве. Например, если человек хочет изменить трудовую карьеру - не просто уволиться, а именно попробовать себя в новой сфере. Чтобы продемонстрировать новые возможности службы занятости на выставочной площадке будет открыт кадровый центр "Работа России", - отметила заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.

VIII Всероссийская неделя охраны труда пройдет в парке науки и искусства "Сириус" в Сочи 26-29 сентября 2023 года.

Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Оператор мероприятия - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

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