В ремонтно-механическом цехе СУМЗа монтируют систему световой сигнализации "Андон"

Оборудование, основанное на визуальном способе оперативного сообщения персоналу о возникшей проблеме, снижает время на реагирование

ТАСС, 28 августа. В ремонтно-механическом цехе АО "Среднеуральский медеплавильный завод" (СУМЗ, г.Ревда, Свердловская область) смонтировали первую часть большой системы "Андон" - световую сигнализацию, визуальный способ оперативно сообщить персоналу о возникшей проблеме. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В сообщении уточняется, что "Андон" в переводе с японского - лампа. "На станке установлены три сигнальные лампочки, как на светофоре. У каждого цвета - своя индикация. Зеленый - работа ведется в штатном режиме. Желтый - не хватает сырья или материалов. Красный - внеплановая остановка, поломка оборудования", - сказано в сообщении.

На предприятии добавили, что в данный момент "Андон" тестируют на трех эталонных рабочих местах. Далее световую сигнализацию нужно будет связать с диспетчеризацией, чтобы при внештатной ситуации информация оперативно приходила ответственному лицу. Таким образом снизится время на реагирование. Специалист сразу увидит место возникновения проблемы, ее характер и направит туда помощь.

"Андон" исключает принятие неверного решения работником, тем самым снижает вероятность возникновения опасных действий и опасных условий, а, равно, минимизирует возникновение рисков в процессе трудовой деятельности", - отметил заместитель главного инженера – руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности предприятия Юрий Ладейщиков.

АО "Среднеуральский медеплавильный завод" - один из крупнейших химико-металлургических комплексов Среднего Урала. СУМЗ введен в эксплуатацию 25 июня 1940 года. Основное производство: медеплавильный цех, цех серной кислоты, обогатительная фабрика.