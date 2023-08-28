28 августа, 12:35

В ремонтно-механическом цехе СУМЗа монтируют систему световой сигнализации "Андон"

АО "СУМЗ"
© АО "СУМЗ"

Оборудование, основанное на визуальном способе оперативного сообщения персоналу о возникшей проблеме, снижает время на реагирование

ТАСС, 28 августа. В ремонтно-механическом цехе АО "Среднеуральский медеплавильный завод" (СУМЗ, г.Ревда, Свердловская область) смонтировали первую часть большой системы "Андон" - световую сигнализацию, визуальный способ оперативно сообщить персоналу о возникшей проблеме. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В сообщении уточняется, что "Андон" в переводе с японского - лампа. "На станке установлены три сигнальные лампочки, как на светофоре. У каждого цвета - своя индикация. Зеленый - работа ведется в штатном режиме. Желтый - не хватает сырья или материалов. Красный - внеплановая остановка, поломка оборудования", - сказано в сообщении.

На предприятии добавили, что в данный момент "Андон" тестируют на трех эталонных рабочих местах. Далее световую сигнализацию нужно будет связать с диспетчеризацией, чтобы при внештатной ситуации информация оперативно приходила ответственному лицу. Таким образом снизится время на реагирование. Специалист сразу увидит место возникновения проблемы, ее характер и направит туда помощь.

"Андон" исключает принятие неверного решения работником, тем самым снижает вероятность возникновения опасных действий и опасных условий, а, равно, минимизирует возникновение рисков в процессе трудовой деятельности", - отметил заместитель главного инженера – руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности предприятия Юрий Ладейщиков.

АО "Среднеуральский медеплавильный завод" - один из крупнейших химико-металлургических комплексов Среднего Урала. СУМЗ введен в эксплуатацию 25 июня 1940 года. Основное производство: медеплавильный цех, цех серной кислоты, обогатительная фабрика. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация