Сотрудники ОМК получили государственные награды за профессиональные достижения

Почетное звание "Заслуженный металлург РФ" получили 11 сотрудников выксунского завода ОМК, еще один заводчанин - почетное звание "Заслуженный работник транспорта РФ"

ТАСС, 28 августа. Почетное звание "Заслуженный металлург Российской Федерации" получили 11 сотрудников выксунского завода Объединенной металлургической компании (ОМК, Нижегородская область) , еще один заводчанин стал заслуженным работником транспорта РФ. Сотрудников ОМК отметили за высокие производственные показатели и личный вклад в развитие города Выксы и региона, сказано в сообщении пресс-службы предприятия.

Государственные награды торжественно вручили в Нижнем Новгороде. В числе награжденных были представители крупных промышленных предприятий, медики, специалисты учреждений культуры и других сфер деятельности.

"Из 52 награжденных нижегородцев 12 являются сотрудниками нашего предприятия. Это люди, которые успешно работают в своих сферах более 20 лет: они любят свою работу, предлагают инициативы, являются достойным примером для молодого поколения, делятся с ним своими опытом и знаниями. Очень приятно, что их заслуги в развитии региона оценили столь высоко", - отметила директор по персоналу выксунского завода ОМК Светлана Исаева.