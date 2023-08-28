На форуме БРИКС вручат Всемирную премию инноваций

Форум проходит 27-29 августа в концертном зале "Зарядье"

ТАСС, 28 августа. В рамках Международного форума инноваций БРИКС "Облачный город", состоится вручение Всемирной премии инноваций (World Innovation Award) за вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН.

Форум проходит 27-29 августа в концертном зале "Зарядье", как составная часть Московского урбанистического форума.

Всемирная премия инноваций присуждается руководителям, которые внесли выдающийся вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН. В церемонии вручения примут участие: вице-президент Всемирной организации развития Исмаил Текин, лауреат Нобелевской премии мира 2007 года Рае Квон Чунг, Президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд, президент Южноафриканской торгово-промышленной палаты Мто Ксулу и другие.

В основе плана по улучшению качества жизни людей и обеспечению процветания планеты лежат 17 Целей ООН в области устойчивого развития. Они приняты всеми государствами-членами ООН в 2015 году.

Победители премии будут определены в номинациях по семи Целям устойчивого развития, в достижении которых цифровые и инновационные решения имеют решающее значение:

расширение прав женщин (Empower all women and girls)

инновации, индустрии, инфраструктура (Innovation, Industries, Infrastructure)

качественное образование (Quality education)

достойная работа и экономический рост (Decent work and economic growth)

снижение уровня неравенства (Reduced inequalities)

устойчивые города и сообщества (Sustainable cities and communities)

партнерство в интересах устойчивого развития (The power of partnerships)

Организатор премии - Всемирная организация развития (World Organization for Development) - действительный член Глобального договора ООН и Экономического и Социального Совета ООН. Инициативы организации признаны ООН одними из лучших практик, способствующих достижению целей устойчивого развития.

Международный форум инноваций БРИКС "Облачный город" соберет участников из более чем 30 стран мира, включая представителей стран БРИКС, Ближнего Востока, Азии и других. Среди них - Индия, Индонезия, Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия и Турция.

Каждый из трех дней работы Форума будет посвящен одному из главных фокусов городского развития - человек, экономика, город. Участники деловой программы раскроют технологические основы создания облачного города, которые помогают совершить умную городскую революцию, ориентированную на экономику, государство и человека. А также разберут лучшие практики участников из разных стран мира, инновационных экосистем стран БРИКС и Ближнего Востока. Кроме того, будут выбраны проверенные решения для цифровизации мегаполисов.

ТАСС - генеральное информационное агентство

Возрастное ограничение: 12+.