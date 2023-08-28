28 августа, 13:05

Проект "Летний институт" НГЛУ расширил партнерское взаимодействие с учеными из стран СНГ

Зарубежные коллеги представили 17 проектов по направлению "Социальные науки"

ТАСС, 28 августа. "Летний институт" Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова завершился итоговой аттестацией участников. 25 преподавателей и исследователей из 15 вузов стран Ближнего зарубежья (Республики Беларусь, Приднестровской Молдавской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан) представили свои проекты, направленные на расширение партнерских взаимоотношений между российскими и зарубежными вузами. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

В сообщении указано, что зарубежными коллегами были представлены 17 проектов по направлению "Социальные науки", ориентированных на укрепление межрегионального и международного научно-академического и культурного сотрудничества, а также на экспорт российских научно-образовательных продуктов.

"Участниками проекта были предложены амбициозные и новаторские идеи по научно-образовательному взаимодействию через чрезвычайно разнообразный спектр форм сотрудничества по широкой тематике направления "Социальные науки". Например, проект в области культурно-гуманитарного сотрудничества между университетами стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС); создание сетевого сообщества молодежных инициатив: "С чего начинается родина…"; формирование единой цифровой образовательной среды Республики Беларусь и РФ в контексте информационного общества и другие",  - рассказала ректор НГЛУ Жанна Никонова, слова которой приводит пресс-служба.

В тексте отмечено, что все предложенные инициативы планируется реализовать на этапе постпроектного сопровождения участников международного проекта "Летний институт". Более того, по итогам презентации результатов участия в проекте, все зарубежные специалисты получили удостоверение о повышении квалификации, а также сертификаты участников стажировочных площадок. 

© Информационное агентство ТАСС
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