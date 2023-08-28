Команда участников проекта "Летний институт НГЛУ" совершила тур по стажировочным площадкам

Участники проекта из Беларуси, Узбекистана, Таджикистана и Приднестровья прошли повышение квалификации на базе университета

ТАСС, 28 августа. Участники проекта "Летний институт НГЛУ" совершили тур по стажировочным площадкам вузов-партнеров Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н. А. Добролюбова (НГЛУ). Об этом сообщила пресс-служба университета.

"Участники проекта "Летний институт НГЛУ", а это 25 преподавателей и ученых из Республики Беларусь, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан и Приднестровья, прошли повышение квалификации на базе НГЛУ, а далее отправились в тур по стажировочным площадкам вузов-партнеров университета", - говорится в сообщении.

В НГЛУ педагоги из стран СНГ занимались по модулям "Деловая и научная коммуникация на русском и английском языках" и "Этноконфессиональные основы социальных коммуникаций", пояснили в пресс-службе, добавив, что практические занятия были направлены на формирование и развитие умений ведения деловой коммуникации, а также на овладение социокультурными особенностями в межкультурной коммуникации, в том числе в научном контуре.

Кроме того, участники проекта познакомились с технологиями разработки стратегии проектирования алгоритмов социальной адаптации иностранных граждан в академической среде образовательной организации с учетом этноконфессиональных особенностей, отметили в пресс-службе.

Далее, как проинформировали в пресс-службе, молодые преподаватели и исследователи из зарубежных стран посетили научно-образовательную площадку инженерно-экономического университета в городе Княгинино Нижегородской области, университет Иннополис в Казани, Поволжский государственный технологический университет в Йошкар-Оле и Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева.

В пресс-службе добавили, что помимо образовательных модулей, для участников проекта были организованы экскурсии в Нижнем Новгороде, Казани, Саранске и Йошкар-Оле. В частности, в рамках экскурсии по Нижнему Новгороду педагоги и ученые посетили Кремль, центральные улицы со старинными особняками, совершили речную прогулку, а также побывали в ресторане, где был организован обед с дегустацией блюд русской кухни и небольшим концертом.