В ЦФО поддержали предложение Тамбовской облдумы поощрять наставников победителей олимпиад

Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин также отметил, что в регионе проводится поощрение педагогов-наставников по итогам конкурсного отбора в номинациях "учитель-наставник" и "учитель-методист"

ТАСС, 28 августа. Совет законодателей при полпреде президента в ЦФО поддержал инициативу председателя Тамбовской областной думы Евгения Матушкина премировать из федерального бюджета педагогов-наставников, ученики которых стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников. Об этом сообщила пресс-служба Тамбовской областной думы.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин определил, что миссия года - это повышение престижа профессии учителя, в том числе выполняющего наставническую деятельность. В этой связи предлагаю рассмотреть возможность предоставления выплаты из федерального бюджета премий педагогам-наставникам, учащиеся которых стали победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников", - сказал Матушкин на заседании Совета законодателей, его цитирует пресс-служба облдумы.

Заседание Совета законодателей прошло в Курске, его участники обсудили наставничество как инструмент подготовки новых квалифицированных кадров в регионах, говорится в сообщении. "Совет законодателей предложение председателя Тамбовской областной думы Евгения Матушкина поддержал", - сообщила пресс-служба.

На заседании Матушкин также представил опыт поощрения наставничества в Тамбовской области в таких сферах, как образование, здравоохранение, предпринимательство, IT. Он обратил внимание на эффективность в сфере IT реверсивного наставничества, когда новичок становится наставником опытного коллеги. "Такая практика полезна, когда молодые специалисты могут поделиться со старшими сотрудниками новыми цифровыми технологиями", - пояснил он.

Говоря о развитии системы наставничества в Тамбовской области, Матушкин сообщил, что в регионе проводится поощрение педагогов-наставников по итогам конкурсного отбора в номинациях "учитель-наставник" и "учитель-методист". За пять лет проведения конкурса 244 учителя получили гранты в размере 40 тыс. и 30 тыс. рублей, при этом с 2023 года выплаты увеличены до 90 тыс. рублей в обеих номинациях. Также в регионе учрежден нагрудный знак "Почетный наставник Тамбовской области", его уже удостоены 89 человек.

По инициативе главы региона Максима Егорова в 2023 году, который объявлен в России Годом педагога и наставника, в Тамбовской области также впервые проходит конкурс "Pro.Признание" с денежной поддержкой каждой победившей в конкурсе организации в размере 2 млн рублей, общий наградной фонд конкурса составляет 40 млн рублей. Конкурс выявляет и поддерживает методическую, творческую, инновационную деятельность педагогических коллективов, повышает престиж профессии педагога, рассказал Матушкин.