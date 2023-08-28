Московский еврейский кинофестиваль объявил программу и членов жюри

Зрителей и гостей фестиваля ждет программа полнометражного и короткометражного документального кино из Израиля, США, Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Румынии, Венгрии и Гватемалы

ТАСС, 28 августа. Более 40 картин из 9 стран покажут на 8-м Московском еврейском кинофестивале (МЕКФ), который пройдет 3 - 10 сентября. Помимо показов будут организованы образовательные события и Q&A сессии с создателями фильмов. Площадками проведения смотра станут киноцентр "Октябрь", кинотеатр "Иллюзион", а также Еврейский музей и центр толерантности.

В конкурсную программу фестиваля вошли лучшие игровые полнометражные фильмы еврейской тематики, вышедшие за последние два года, ранее не показанные в России. Куратором программы художественного кино в 2023 году стал креативный продюсер МКФ им. Андрея Тарковского "Зеркало", писатель Сергей Сдобнов, сформировавший программу основного конкурса 8-го МЕКФ: "Отбирая фильмы для программы этого года, я старался сосредоточиться не только на их качестве, но и на эмоциональном отклике, который они должны вызвать у зрителя. Картины рассказывают о прошлом и о принятии себя, о том, как жить в меняющемся мире - не отрекаясь от себя".

Зрителей и гостей фестиваля ждет насыщенная программа полнометражного и короткометражного документального кино из Израиля, США, Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Румынии, Венгрии и Гватемалы. В программе документального кино будет представлена биографическая картина "Дикарь" режиссера Тесса Луиз-Саломе (Франция, США, 2022) о жизни Джека Гарфейна, выходца из Чехословакии, пережившего Холокост, а после ставшего в США выдающимся театральным и кинорежиссером. Фильм "Сражаясь со временем - Агнеш Келети" режиссера из Венгрии Ката Олаха расскажет о жизни Агнеш Келети, старейшей из ныне живущих Олимпийских чемпионок и знаковой фигуры в мире гимнастики. "Вживую в Mister Kelly's" режиссера Теда Богосяна из США - это история культового чикагского ночного клуба, сыгравшего решающую роль в формировании американской поп-культуры в период ее расцвета.

В состав жюри 8-го МЕКФ вошли: актриса Виктория Исакова; российский режиссер, теле- и радиоведущий Давид Шнейдеров; киновед и продюсер Андрей Апостолов; кинокритик и искусствовед Зара Абдуллаева; режиссер Антон Бильжо; продюсер Надежда Рехтер-Гарева; кинокритик Тимур Алиев и российский журналист и телеведущий Антон Желнов. Жюри фестиваля возглавит актер театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий Леонид Ярмольник.

По итогам фестиваля жюри определит обладателей призов - статуэток "Ключ к открытиям". Она символизирует положение еврейской культуры, стоящей на стыке взаимодействия самых разных стран и национальностей. Победители будут объявлены в следующих категориях: "Лучший фильм", "Лучший документальный фильм", "Лучший короткометражный фильм", "Лучший документальный короткометражный фильм", "Приз жюри". Кроме того, Общественный совет фестиваля вручит почетный приз за выдающийся вклад в развитие еврейского кино в России, а члены семьи продюсера Якова Каллера (1946-2017) вручат награду его имени лучшему российскому фильму года на еврейскую тематику.

Организатором 8-го Московского еврейского кинофестиваля выступает Фонд поддержки и развития еврейского кино "Ковчег". Фестиваль проходит при поддержке Федерации еврейских общин России, Министерства культуры Российской Федерации и Еврейского музея и центра толерантности.

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