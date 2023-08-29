"Газпром трансгаз Екатеринбург" завершил ремонтные работы на МГ "Бухара-Урал"

В общей сложности протяженность ремонтируемых участков составила более 200 км

ТАСС, 29 августа. В ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" завершен крупный ремонтно-восстановительный комплекс на II нитке магистрального газопровода (МГ) "Бухара - Урал". Он стартовал в январе этого года и охватил участки газотранспортной магистрали в восточной части Челябинской области. Об этом сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург".

Работы проходили в зоне ответственности Карталинского и Красногорского линейных производственных управлений магистральных газопроводов. В общей сложности протяженность ремонтируемых участков составила более 200 км.

"Все ремонты выполнялись силами филиалов "Газпром трансгаз Екатеринбург". Сварочно-монтажные и изолировочные бригады двух Управлений аварийно-восстановительных работ (УАВР) приступили к работам на трассе вскоре после новогодних праздников. Они двигались вдоль газопровода от одного межкранового участка к другому, устраняя дефекты, выявленные в результате внутритрубной дефектоскопии. В общей сложности было заменено порядка 6 км труб и катушек диаметром 1020 мм. Также в работах были задействованы специалисты Инженерно-технического центра, Управления связи и Управления технологического транспорта и специальной техники", - сказано в сообщении.