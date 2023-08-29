Программу "Парк Победы. Главный патриотический" посетили 140 тыс. человек

Всего в Парке Победы каждые выходные работают свыше 50 интерактивных площадок, воссоздающих атмосферу 1940-х годов

ТАСС, 29 августа. С момента старта проекта "Парк Победы. Главный патриотический" в июне 2023 года мемориальный комплекс на Поклонной горе в летние выходные посетили 140 тыс. человек. Проект запустил Музей Победы при поддержке Департамента культуры Правительства Москвы. Около 40 тыс. москвичей и гостей столицы стали активными участниками бесплатной программы.

Более 25 тыс. человек присоединились к историческому квесту "Красноармейская книжка" и выполнили задания в тематических локациях парка - "Zарница", "Курс молодого бойца", "Площадь мастеров", "Аллея спорта", на площадках ведомств и многих других. Самых активных участников квеста Музей Победы наградил билетами в музей, сертификатами на экскурсии, памятными подарками - пилотками и монетами, а также угостил солдатской кашей. Всего за лето было вручено более 48 тыс. призов.

В рамках программы "Парк Победы. Главный патриотический" Музей Победы провел также бесплатные пешие и автобусные экскурсии по мемориальному комплексу на Поклонной горе. Всего за летние месяцы экскурсантами стали свыше 13 тыс. человек. Вместе с гидами Музея Победы они посетили многочисленные монументы, например, самый высокий памятник в России - "Монумент Победы", скульптурные композиции "Трагедия народов", "В борьбе против фашизма мы были вместе" и другие, и узнали об истории создания мемориального комплекса.

Кроме того, в течение лета около Музея Победы прошло более 100 творческих программ, во время которых выступили известные певцы и популярные коллективы, свыше 60 спортивных мероприятий, в том числе игровые турниры по городкам, мастер-классы по парашютному спорту, шахматные турниры и многое другое.

Всего же для москвичей и гостей столицы в Парке Победы каждые выходные работают более 50 интерактивных площадок, воссоздающих атмосферу 1940-х годов. Гости могут поучаствовать в многочисленных мастер-классах и стать зрителями концертных программ.

"Программа семейного отдыха "Парк Победы. Главный патриотический" продлится до середины октября. Каждые выходные гостей будут ждать новые и интересные события. И, конечно, мы приглашаем москвичей и гостей столицы вместе с нами отметить День города. К этому празднику мы подготовим специальную программу", - рассказали в Музее Победы.

Программа "Парк Победы. Главный патриотический" проводится Музеем Победы при поддержке Департамента культуры Правительства Москвы.

Возрастное ограничение: 6+.