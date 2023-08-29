Губернатор Челябинской области учредил премию для молодых специалистов системы соцзащиты

Ежегодно по 240 тыс. рублей будут вручаться 10 молодым специалистам Южного Урала, разработавшим авторские программы и методики помощи семьям с детьми

ТАСС, 29 августа. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер учредил премию для молодых специалистов системы социальной защиты населения. Ежегодно премии в размере 240 тыс. рублей будут вручаться 10 молодым специалистам (в возрасте до 35 лет включительно), которые разработали авторские программы и методики, направленные на помощь семьям с детьми. Об этом сообщают в управлении пресс-службы и информации областного правительства.

"Сегодня в целом государственная политика направлена на помощь и поддержку семей с детьми, улучшение демографической ситуации, этому много времени и внимания уделяет президент России. Премия дает возможность поддержать талантливых сотрудников социальной защиты, внедряющих инновационные методы в работу с семьями с детьми, мотивировать специалистов на дальнейшее профессиональное развитие", - приводятся в сообщении слова Текслера.

В областном бюджете на эти цели предусмотрено 2,4 млн рублей ежегодно, начиная с 2023 года. Организатор конкурсного отбора - министерство социальных отношений Челябинской области, добавили в управлении.

Соцзащита в России

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на площадке ПМЭФ в интервью ТАСС отмечал, что на федеральном уровне есть различные меры поддержки, направленные, в частности, на решение вопросов семьи, материнского капитала, льготной семейной ипотеки. "Но такие решения необходимо дополнять на уровне каждого региона с учетом его специфики. Субъектам Федерации даны поручения: на основе оценки демографического потенциала сформировать перечень таких мероприятий, которые будут направлены на решение тех проблем, с которыми сталкиваются семьи конкретно в этом регионе", - сказал он.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова ранее в интервью ТАСС, комментируя поручения президента РФ в социальной сфере, данные им на пленарном заседании ПМЭФ, в частности, отмечала ожидающие россиян изменения в части поддержки семьи. "В самые сложные годы - два года пандемии, беспрецедентные санкции - поступательно мы двигаемся по более правильному выстраиванию социальной политики, которая связана с поддержкой семьи. Конечно, сейчас наша основная задача - это экономика и заработная плата, потому что это основной доход. Но компромисс между социальными пособиями и доходами от труда - это общая тема, которой мы будем заниматься не только до 2030 года, но и дальше", - сказала вице-премьер.