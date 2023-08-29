В РЭЦ сообщили, что актуальность премии "Экспортер года" в современных условиях выросла

Вице-президент Российский экспортного центра Роман Генкель отметил, что общий размер поддержки экспортной деятельности компаний УрФО за 2022 год составил более $2,6 млрд

ТАСС, 29 августа. Актуальность всероссийской премии "Экспортер года" выросла на фоне изменений мирового рынка за последние два года, об этом ТАСС сообщил вице-президент Российский экспортного центра (РЭЦ) Роман Генкель на церемонии награждения победителей и призеров премии в Уральском федеральном округе.

"На мой взгляд, наоборот, вырос (уровень премии - прим. ТАСС), с учетом того, что мировой рынок в последние полтора-два года существенно поменялся, (появились - прим. ТАСС) другие партнеры, на этом фоне компании, которые себя не просто находят, а часть компаний, наоборот расширяются, нашли возможности для захода на эти новые рынки - это, безусловно, плюс", - отметил Генкель, отвечая на вопрос о том, насколько изменился уровень актуальности премии.

Вице-президент Российского экспортного центра добавил, что такие мероприятия становятся возможностью для продвижения интересов компаний для взаимодействия с региональными и федеральными органами исполнительной власти. "Такие мероприятия - это возможность получить информацию и с точки зрения мер поддержки, и пообщаться как с представителями региональных органов исполнительной власти, так и федеральных органов исполнительной власти, в таком плотном общении решить какие-то вопросы, узнать перспективы тех или иных мер поддержки с точки зрения их продления, с точки зрения каких-то нюансов, которые могут быть", - рассказал он.

Также Генкель отметил, что общий размер поддержки экспортной деятельности компаний УрФО за 2022 год составил более $2,6 млрд. Всего на Урале 200 компаний МСП, которые работают на различных рынках, они поставляют свою продукцию в более чем 120 стран.

29 августа в Челябинске проходит церемония награждения победителей и призеров Всероссийской премии "Экспортер года" в Уральском федеральном округе.

О премии

Премия "Экспортер года" (18+) учреждена правительством РФ для поощрения организаций и индивидуальных предпринимателей, достигших исключительных результатов в экспортной деятельности. Премия, вручаемая по итогам конкурса, является символом государственного признания заслуг экспортеров в укреплении национальной экономики и продвижении российской конкурентоспособной продукции на зарубежные рынки.

Лучших экспортеров России - победителей и призеров федерального этапа - наградят в Москве на форуме "Сделано в России" (18+) 19-20 октября. Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.