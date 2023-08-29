29 августа, 13:42

ВСК определила средний возраст пациентов в регионах России, обращающихся к врачу по ДМС

В частности, по данным исследования, средний возраст пациента по ДМС в Москве составляет 42 года

ТАСС, 29 августа. Страховой Дом ВСК определил средний возраст пациентов в регионах РФ, обращающихся к врачу по программам ДМС, по данным исследования, женщины, по-прежнему более тщательно следят за своим здоровьем. Так, доля обращений мужчин к врачам в рамках программ ДМС с начала года составила 39%. Наибольшее число врачебных консультаций по добровольному медицинскому страхованию было проведено в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Аналитики ВСК выяснили, в каких еще регионах россияне болеют чаще всего, а где, наоборот, проживают люди с самым крепким здоровьем.

С начала года наибольшее число обращений к врачам было зафиксировано в:

  1. Омской области и (2,6% обращений)
  2. Волгоградской области (2,4%)
  3. Новосибирской области (2,3%)
  4. Воронежской области (2,1%)
  5. Приморском крае (1,9%)
  6. Свердловская области (1,8%)
  7. Нижегородской области (1,4%)
  8. Томской области (1,2%)
  9. Хабаровском крае (1,1%)
  10. Тульской области (1,1%)

Обладателями самого крепкого здоровья стали, преимущественно, жители Южных регионов и Сибири - Ингушетии, Волгоградской области, а также Тывы и республики Алтай.

В тоже время, жители Тывы и Калмыкии начинают раньше россиян из других регионов обращаться к врачам - средний возраст пациента по ДМС в этих регионах - 38-39 лет. Для сравнения, в столице он составляет 42 года (аналогичный показатель и в среднем по стране).

Позже других с проблемами со здоровьем сталкиваются жители Тульской области (средний возраст пациента - почти 46 лет), Свердловской области и Ленинградской области (46 лет). 

© Информационное агентство ТАСС
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