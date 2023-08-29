"Святогор" успешно прошел ресертификацию интегрированной системы менеджмента

Проверка соответствия ИСМ международным и национальным стандартам прошла на промышленной площадке уральского металлургического предприятия с 22 по 24 августа

ТАСС, 29 августа. Аудиторы Ассоциации по сертификации "Русский Регистр" из Санкт-Петербурга вынесли положительное заключение по результатам ресертификационного аудита действующих систем менеджмента АО "Святогор" (город Красноуральск, Свердловская область). Как сообщили в пресс-службе предприятия, проверка соответствия интегрированной системы менеджмента (ИСМ) международным и национальным стандартам: ГОСТ Р ИСО 14001:2015 (экологический менеджмент), ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) (система менеджмента качества), ГОСТ Р ИСО 45001:2018 (менеджмент безопасности труда и охраны здоровья) прошла на промышленной площадке с 22 по 24 августа.

"За три дня аудита эксперты проверили деятельность 13 подразделений предприятия. В их числе основные (обогатительная фабрика, горный, металлургический и сернокислотный цеха), вспомогательные подразделения (энергетический цех, отдел технического контроля, химическая лаборатория), а также отделы управления предприятия. В каждом из них аудиторы не только беседовали с персоналом и руководством, но и знакомились с имеющейся документацией, наблюдали за производственной деятельностью с целью получения свидетельств аудита и оценки соответствия деятельности подразделений требованиям международных и национальных стандартов", - сказано в сообщении.

"В ходе проверки мы отмечали результаты действия системы в трехгодичном цикле, собирали свидетельства, подтверждающие, что система поддерживалась на протяжении всего этого периода, и все отмеченные изменения произошли в лучшую сторону", - приводятся в сообщении слова главного специалиста Ассоциации по сертификации "Русский Регистр" (г. Санкт-Петербург) Станислава Мухина.

На предприятии добавили, что в числе положительных примеров эксперты перечислили несколько инструментов, направленных на охрану труда и повышение безопасности персонала: минуты безопасности, контакты безопасности, автоматизацию процесса выдачи СИЗ и другие. "Особо аудиторы отметили открытость, профессионализм и компетентность работников предприятия, с которыми им довелось побеседовать за время проведения проверки", - сказано в пресс-релизе.

На предприятии добавили, что итоги аудита были подведены 24 августа в формате очного совещания с руководителями подразделений во главе с гендиректором АО "Святогор" Дмитрием Тропниковым. "В результате эксперты отметили, что интегрированная система менеджмента, действующая в АО "Святогор", соответствует международным стандартам. Системы менеджмента в проверяемых областях соответствуют заявленным требованиям, поддерживаются в действии и развиваются в соответствии с принципом постоянного улучшения. Экспертное заключение станет основанием для официального подтверждения соответствия в международном сообществе и выдачи АО "Святогор" новых сертификатов соответствия на трехлетний период", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что через год аудиторы вновь посетят градообразующее предприятие Красноуральска. В августе 2024 года на предприятии пройдет инспекционный аудит интегрированной системы менеджмента.

АО "Святогор" - металлургическое предприятие, производящее железный концентрат, черновую медь и серную кислоту, основу составляет производство черновой меди.