В Зарядье презентовали сервисы управления интеллектуальными правами

Опытом использования сервисов поделились представители инновационного бизнеса

ТАСС, 29 августа. Московский инновационный кластер (МИК) и Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) представили московским предпринимателям цифровые продукты для защиты и монетизации прав на творческие результаты. Опытом использования сервисов поделились представители инновационного бизнеса. Презентация состоялась в рамках Московского урбанистического форума.

"Несмотря на наличие всех необходимых законов, мы так и не научились воспринимать интеллектуальную собственность как экономический актив", - отметил сопредседатель Координационного совета РЦИС, президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев. С 2008 года, с момента вступления в силу части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, в стране появилась современная система интеллектуальных прав. Она могла бы стать фундаментом для развития технологических инноваций и креативных индустрий, но для основных бенефициаров - стартапов и малых компаний, зарабатывающих на креативности и разработках, она недоступна: издержки на учет, управление правами, профессиональных юристов и поверенных слишком велики. Нет и нужных знаний у создателей таких компаний.

Для развития цифровых платформ и сервисов, которые могут решить все задачи управления интеллектуальной собственностью "нажатием на экран смартфона", в 2021 году указом Президента России был создан Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности, который отвечает за функционирование общественно-государственной блокчейн-инфраструктуры РЦИС.РФ. К этому реестру подключены корпорации, медиакомпании, авторские общества, Суд по интеллектуальным правам, органы государственной власти, платформы управления правами на контент и другие. Появление инфраструктуры РЦИС.РФ способствовало развороту сферы к рынку, а пользователям, в том числе физическим лицам, и малому бизнесу, дало возможность радикально снизить трудовые и финансовые издержки на управление интеллектуальными правами. "Москва - первый регион в стране, который создал для своих предпринимателей облачный сервис учета интеллектуальной собственности. Очень отрадно, что Правительство Москвы, несмотря на высочайшие показатели объемов инвестиций в основной капитал в регионе, радикально решило проблему учета инвестиций московского бизнеса в интеллектуальную собственность. Конечно, масштаб таких инвестиций не сопоставим со "стройкой" или транспортом, но они важнее - ведь это инвестиции в знания, технологии и креатив, без которых Москва просто не сможет конкурировать с другими мегаполисами мира", - отметил Матвеев.

Сервисы МИК по управлению интеллектуальными правами на базе РЦИС.РФ помогают решить ключевые проблемы технологических компаний, рассказал руководитель Центра интеллектуальной собственности МИК Алексей Швецов. "Первая проблема - это взаимодействие с сотрудниками, партнерами и авторами. Когда коллектив дружный, вопрос об интеллектуальных правах, как правило, не встает. Все меняется, когда отношения охлаждаются, люди увольняются, разрывают контракты, делят компанию. Как раз на этот случай полезно, чтобы все сведения о правах были записаны в надежном реестре. Вторая проблема - утечка интеллектуальной собственности при передаче информации подрядчикам. Наконец, третья ситуация - поиск финансирования. Банку или инвестору обязательно понадобятся документы, подтверждающие, что компания располагает активами, а у инновационного бизнеса эти активы почти исключительно нематериальные", - подчеркнул он.

После регистрации в системе РЦИС.РФ резиденты МИК получают доступ в том числе к специально разработанным московским мерам поддержки, например, льготному кредитованию под залог интеллектуальной собственности или компенсациям затрат на патентование.

Бизнес давно на собственном опыте ощутил преимущества цифровых сервисов МИК на базе РЦИС.РФ, рассказал предприниматель и разработчик инновационных строительных материалов Артем Жорняк. Его компания создает кирпичи-стеклоблоки, которые соединяются по принципу конструктора Lego. "Благодаря сервисам МИК-РЦИС мы можем буквально за 5-10 минут зарегистрировать описание и изображение нашего продукта и даже 3D-модель. После такой регистрации можно со спокойным сердцем передавать те же 3D-модели или технические задания подрядчикам, не опасаясь, что идеи будут украдены", - рассказал он.

Среди других преимуществ продукта назвали удобство учета нематериальных активов.

Основатель Лаборатории научно-прикладных исследований и разработок Людмила Чижикова в свою очередь отметила, что регистрация в РЦИС.РФ через сервисы МИК куда проще, чем даже электронный вариант добровольной регистрации в Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС). Если при регистрации в ФИПС от заявителя потребуется квалифицированная электронная цифровая подпись, то в РЦИС объект нематериальных прав можно зарегистрировать даже с мобильного устройства за несколько минут. "Вы можете увеличить стоимость своей компании, потому что, регистрируя макеты, эскизы, любые объекты интеллектуальных прав, вы тем самым наращиваете ваши нематериальные активы. Я уже зарегистрировала в сети концепцию коллекции предметов интерьера, эскизы, дизайн, логотип", - поделилась она.

Увеличить рост капитализации компании за счет своевременного выявления и учета нематериальных активов особенно полезно в ходе предпродажного due diligence. Сооснователь и генеральный директор Лаборатории промышленного дизайна, инжиниринга и изобретений Михаил Крапивной рассказал, что сейчас компания в процессе слияния с партнером и стратегическим инвестором: "В ходе due diligence оцениваются не только финансовые процессы, но и отчетность, связанная с интеллектуальной собственностью. Именно благодаря работе с РЦИС и своевременному учету прав наши нематериальные активы возросли до 30 миллионов рублей", - отметил он.

Заместитель председателя РЦИС Ирина Яковлева отметила, что количество сервисов и функций для бизнеса, зарегистрировавшего те или иные объекты в сети РЦИС.РФ, постоянно растет, более того, с недавних пор РЦИС начал поддерживать не только оборот прав в цифровой среде, но и традиционные "бумажные" форматы: "Сегодня Российским центр начал выдавать всем желающим как электронные так и бумажные выписки из реестра - Свидетельства РЦИС, содержащие заверенные сведения об объекте и правах на него. Электронную выписку можно получить практически мгновенно. Это свидетельство можно использовать в качестве правоподтверждающего документа в суде, а также при подаче документов на включение компьютерной программы в Реестр российского ПО. Свидетельство РЦИС имеет ту же правовую природу, что свидетельство о добровольной регистрации программы в Роспатенте, и может использоваться в качестве полноценной альтернативы".