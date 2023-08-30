Текслер принял участие в награждении победителей конкурса "Экспортер года" в УрФО

Церемония награждения по решению Российского экспортного центра прошла в Челябинской области

ТАСС, 30 августа. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса "Экспортер года" в УрФО - по решению Российского экспортного центра она прошла в Челябинске.

"Мне приятно поздравить с достойной оценкой абсолютно всех: и челябинских экспортеров, и наших гостей из Ямала, Югры, Курганской, Свердловской, Тюменской областей. Спасибо, что нашли время и приехали на церемонию - несмотря на погоду, Южный Урал гостеприимен всегда для наших друзей. Также хотел бы поблагодарить Российский экспортный центр за решение провести церемонию в Челябинской области", - приводят в управлении пресс-службы и информации правительства региона слова Текслера.

"Губернатор отметил роль экспорта в экономике региона - Челябинская область граничит с Казахстаном, развиваются важнейшие экспортные направления через Казахстан, Туркменистан, Иран в Индию и Китай. В регионе работают почти 2,5 тыс. экспортеров из числа крупных компаний, в категории малого бизнеса этот показатель еще выше", - сказано в сообщении.

"Наши показатели растут вопреки всем санкциям - с начала этого года в регионе стало больше экспортеров на 161 компанию. И это не может не радовать. Экспорт, кроме того, что является серьезным вкладом в развитие экономики, это показатель успешности нашего бизнеса", - отметил глава региона.

"Сегодня есть и другие страны, и в экономическом плане они будут расти темпами гораздо выше, чем та же Европа, где и рецессия, и инфляция высокая. Нам нужно дальше укреплять сотрудничество с такими странами, как Китай, Индия, со странами Азии, Африки, Латинской Америки. Наши компании уже поставляют туда и свою экспортную продукцию, и технологии", - акцентировал Текслер.

"Почти ежемесячно идут поставки транспортно-логистического центра "Южноуральский" через Иран в Индию. Но и не только, там, собственно, выход на Мировой океан. На прошлой неделе мы в рамках соглашения, которое подписали с FESCO на Санкт-Петербургском экономическом форуме, запустили так называемый "Дальневосточный экспресс", - добавил глава региона.

Текслер также поблагодарил организаторов Всероссийского конкурса "Экспортер года", отметив его роль в популяризации успешной экспортной деятельности. "Благодарю РЭЦ, правительство России, которое помогает нам реализовывать все большее количество проектов и программ. Я знаю, на следующий год помощь экспортерам будет только увеличиваться, поэтому ставлю задачу перед всеми нашими предприятиями работать на экспорт, завоевывать новые экспортные рынки, и мы в этом будем им помогать", - сказал глава Челябинской области.

Актуальность премии

Актуальность всероссийской премии "Экспортер года" выросла на фоне изменений мирового рынка за последние два года. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.рф) Роман Генкель на церемонии награждения победителей и призеров премии в УрФО.

"На мой взгляд, уровень премии вырос, с учетом того, что мировой рынок в последние полтора-два года существенно поменялся, (появились - прим. ТАСС) другие партнеры, на этом фоне компании […] нашли возможности для захода на эти новые рынки - это, безусловно, плюс", - отметил Генкель, отвечая на вопрос о том, насколько изменился уровень актуальности премии.

Также Генкель сообщил, что общий размер поддержки экспортной деятельности компаний УрФО за 2022 год составил более $2,6 млрд. Всего на Урале 200 компаний МСП, которые работают на различных рынках, они поставляют свою продукцию в более чем 120 стран.

Перспективы экспорта

Объем промышленного экспорта России в 2030 году может достигнуть показателя почти в $150 млрд. Об этом сообщал ранее вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании правительства.

"Невзирая на известные ограничения, ставим себе задачу в ближайшие годы восстановить объемы отгрузок нашим иностранным партнерам. А в 2030 году в части индустриального экспорта максимально приблизиться к планке $150 млрд", - сказал он, докладывая об основных целях стратегии развития обрабатывающей промышленности РФ до 2030 года и на период до 2035 года.

Мантуров подчеркнул, что РФ продолжит переориентировать поставки в направлении Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, содействовать открытию российских индустриальных зон за рубежом, а также развивать инструменты экспортного финансирования.

О премии

Премия "Экспортер года" учреждена правительством РФ для поощрения организаций и индивидуальных предпринимателей, достигших исключительных результатов в экспортной деятельности. Премия, вручаемая по итогам конкурса, является символом государственного признания заслуг экспортеров в укреплении национальной экономики и продвижении российской конкурентоспособной продукции на зарубежные рынки.

Лучших экспортеров России - победителей и призеров федерального этапа - наградят в Москве 19-20 октября на форуме "Сделано в России" (18+). Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.