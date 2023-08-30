Курсанты программы подготовки госслужащих "Муравьев-Амурский - 2030" примут участие в ВЭФ

VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября во Владивостоке

ТАСС, 30 августа. Курсанты второго потока образовательной программы подготовки госслужащих "Муравьев-Амурский - 2030" примут участие в деловых и спортивных мероприятиях VIII Восточного экономического форума, который состоится 10-13 сентября во Владивостоке. Организатор ВЭФ-2023 - Фонд Росконгресс.

"Вопросы кадрового обеспечения и привлечения высококвалифицированных специалистов являются одними из самых значимых вызовов в контексте дальнейшего развития Дальнего Востока. В рамках образовательной программы "Муравьев-Амурский - 2030" участники занимаются разработкой различных проектов, призванных внести существенный вклад в модернизацию экономики, производственной, социальной сфер и других областей. И самое главное, мы уже видим практический результат: выпускники первого потока программы применяют полученные знания и навыки, задействованы в различных органах госуправления регионов ДФО", - сообщил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Ключевым событием для курсантов в рамках ВЭФ-2023 станет сессия деловой программы "Муравьев-Амурский - 2030: новые кадры для больших задач". Ее участники обсудят новые подходы к реализации проектов, связанных с госуправлением на Дальнем Востоке, новации в сфере трудоустройства и наставничества, а также использование проектного подхода в этой деятельности. На сессии запланирована дискуссия с участием главы Минвостокразвития, губернаторов дальневосточных регионов, выпускников первого потока, строящих карьеру на госслужбе.

Программа курсантов на Форуме также включает проведение рабочих встреч с наставниками - губернаторами регионов Дальневосточного федерального округа и ректором Дальневосточного федерального университета, которые будут посвящены обсуждению тем проектной деятельности и перспективам трудоустройства.

Важным элементом работы на Форуме станут встречи с экспертами, посвященные анализу социально-экономической ситуации в регионе. В них примут участие руководители Минобрнауки и ряда федеральных органов власти, Счетной палаты, а также бизнеса, реализующего проекты на территории ДФО.

Образовательная часть модуля будет состоять из лекций, которые прочитают директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов по международной повестке в восточном разрезе и директор Государственного объединенного музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Виктор Шалай про историю освоения Дальнего Востока и Сибири.

Также в программе курсантов - проведение игры-симулятора под управлением руководителя Востокгосплана Михаила Кузнецова, где им предстоит отработать навыки управления регионом.

Помимо этого, запланированы ежедневные тренировки под наставничеством руководителя проекта "Киокусинкай в школу", трехкратного чемпиона мира по каратэ-киокусинкай Хаида Мантаева и участие в забеге в поддержку программы по сохранению кречета "Мы бережем".

На ВЭФ планируется подписание четырех соглашений о реализации программы "Муравьев-Амурский - 2030" с Институтом стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Камчатским государственным университетом имени Витуса Беринга, Тихоокеанским государственным университетом и АО "ИнфраВЭБ" ("ВЭБ Инфраструктура").

В 2022 году курсанты программы в рамках ВЭФ провели встречи с главой Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном, главой Камчатского края Владимиром Солодовым и первым вице-губернатором - председателем правительства Приморского края Верой Щербиной. Также на полях Форума состоялась сессия с участием Алексея Чекункова, главы Республики Бурятии Алексея Цыденова и главы Забайкальского края Александра Осипова, в рамках которой были подведены первые итоги реализации программы.

Программа "Муравьев-Амурский - 2030" - это годовая образовательная программа с последующим двухлетним трудоустройством выпускников на госслужбу в регионы Дальнего Востока. Курсанты первого потока программы уже переехали на Дальний Восток из других регионов страны и задействованы в региональных, муниципальных и федеральных органах власти, где занимаются развитием экономики, инфраструктуры, строительства и производства, а также социальной сферой и образованием. В текущем году участие в программе принимают 52 курсанта, которые были отобраны из 3305 кандидатов в 81 субъекте Российской Федерации. Программа реализуется Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики.

VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

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