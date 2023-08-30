Более 54 тыс. человек посетили акцию "Ночь кино"

Программа "Ночи кино" в Москве включала 497 мероприятий, которые прошли на 193 площадках города

ТАСС, 30 августа. Ежегодную общегородскую акцию "Ночь кино", посвященную кинематографу и связанную с Днем российского кино, посетили 54 326 человек.

Зрители смогли увидеть на большом экране лучшие образцы зарубежного и отечественного кино, нестареющую советскую классику, фильмы-лидеры отечественного проката, популярные российские сериалы и подборки короткометражного кино.

Программа "Ночи кино" в Москве включала 497 мероприятий, которые прошли на 193 площадках города - в кинотеатрах, культурных центрах, библиотеках, парках, театрах и музеях.

Центральным событием "Ночи кино" стал киноконцерт "Необыкновенное чудо" в кинотеатре "Художественный", посвященный 90-летию со дня рождения выдающегося российского режиссера театра и кино, легендарного Марка Анатольевича Захарова.

В программе прозвучали наиболее известные песни из фильмов и спектаклей мастера в исполнении популярных артистов театра и кино в сопровождении музыкального коллектива. На сцене выступили Александр Олешко, Леонид Ярмольник, Андрей Чернышов, Дарья Мороз, Петр Налич и другие артисты. Зрители услышали популярные композиции, которые многим знакомы с детства - "Уно моменто" и "Романс Алеши" из ленты "Формула любви", "Песню волшебника", "Дуэт Эмиля и Эмилии", "Куплеты Министра-администратора" из кинофильма "Обыкновенное чудо", "Жестокое танго" и "Песню Остапа Бендера" из картины "12 стульев".

В рамках программы "Ночь кино детям" в честь 20-летия популярного анимационного проекта "Смешарики", "Москино" организовало праздник для детей и их родителей. Центральной площадкой для серии юбилейных мероприятий стал кинотеатр "Москино Космос". Участников ждали любимые анимационные герои, веселые игры, песни и танцы, конкурсы, ребусы и шарады, занимательные викторины и розыгрыши.

Расширяя привычные границы кинопоказов, "Москино" подготовило сразу несколько специальных событий в нестандартных для кинопоказа местах города. Они были посвящены легендарным советским и российским кинокомпозиторам Эдуарду Артемьеву, Александру Зацепину и Сергею Курехину. В парк "Зарядье" на площадке "Под стеклянной корой" прошел показ нестареющего советского истерна Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих". В Музее Москвы зрители увидели мистическую драму "Господин оформитель". А на киностудии "Союзмультфильм" демонстрировались анимационная лента "Тайна третьей планеты" и культовый советский мультик Александра Хитрука "Фильм, фильм, фильм". Картины представили киноведы и кинокритики.

В секции "Документальное кино" в кинотеатре "Москино Спутник" прошел специальный показ документального фильма "Великая Отечественная в хронике ТАСС". Известно, что главные кадры Великой Отечественной были сделаны корреспондентами ТАСС. Зрители узнали, при каких обстоятельствах были сделаны главные снимки войны, почему многие фотографии не публиковались в СССР, познакомились с судьбами журналистов и их работой в блокадном Ленинграде. Фильм представила руководитель отдела внешних коммуникаций ТАСС Екатерина Титова. Также в рамках программы "Документальное кино" зрители увидели ленту Юлия Киселева "Мозг: Вторая Вселенная" о самом удивительном органе человека и документальный сборник "Люди, которые рядом" о наших уникальных соотечественниках и их профессиях.

"Марафон короткого метра" познакомил гостей акции с лучшими короткометражными фильмами из программы кинофестивалей CINEPROMO и "Святая Анна".

Министерство культуры России и Фонд кино традиционно показали на московских киноплощадках самые популярные отечественные фильмы этого года: "Вызов" Клима Шипенко, "Праведник" Сергея Урсуляка, "Чебурашка" Дмитрия Дьяченко.

"Ночь кино" прошла в восьмой раз и была организована "Москино" и Департаментом культуры города Москвы.

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