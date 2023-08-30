Венецианская премьера в "Сатириконе" откроет юбилейный 85 сезон

Премьера "Четыре тирана" состоится 8, 9, 10 сентября на сцене "Дворца на Яузе"

ТАСС, 30 августа. Премьера "Четыре тирана" состоится 8, 9, 10 сентября на сцене "Дворца на Яузе" и откроет юбилейный 85 сезон "Сатирикона".

По сюжету пьесы во время венецианского карнавала в домах местных жителей разыгрывается драма. Жены и дети четырех "тиранов", устав под гнетом отцов семейств, не знают, как обуздать их грубый нрав и отменить их строгие законы. И только вмешательство синьоры Феличе, супруги одного из "тиранов", разрешает конфликт.

"Эта пьеса про борьбу между людьми, которые хотят жить настоящим и будущим и теми, кто живет прошлым и борется с этим будущим. Это железно написано в словах у Гольдони. Эти четыре тирана отстаивают угрюмые кондовые правила, хотят продлить их как можно дольше и никоим образом не пустить ничего свежего, живого, радостного. У пьесы легкий скользящий текст. Она добрая, веселая, трогательная и вместе с тем очень реалистичная", - рассказал Константин Райкин.

Артисты "Сатирикона" работают на стыке психологического театра и комедии дель арте. На ходу артисты из подручных средств, а это музыкальные инструменты оркестра, создают театральный арсенал для изображения венецианского быта. В каналах моют и готовят рыбу, полощут белье. Действие наполнено музыкой Антонио Вивальди.

В спектакле заняты: Агриппина Стеклова, Алексей Бардуков, Артём Осипов, Алёна Разживина, Наталия Вдовина, Полина Райкина, Денис Суханов, Сергей Бубнов, Игорь Гудеев, Екатерина Воронина, Екатерина Вьюхина, Александр Гунькин, Георгий Лежава, Антон Егоров, Алексей Коряков, Илья Гененфельд, Владимир Кравченко.

Автор: Карло Гольдони.

Режиссер: Константин Райкин

Сценография: Дмитрий Разумов

Костюмы: Мария Данилова

Художник по свету: Нарек Туманян

Музыкальный руководитель: Марина Катаржнова

Карло Гольдони - классик драматургии, венецианец. Он давно и прочно обосновался в репертуаре "Сатирикона" наряду с Мольером или Шекспиром. В театре были поставлены спектакли "Хозяйка гостиницы" (режиссера А. Горбань, 1994), "Кьоджинские перепалки" (режиссера К. Райкин, 1997), "Синьор Тодеро хозяин" (режиссера Р. Стуруа, 2002), "Случай" (режиссера М. Брусникина, 2006). Сегодня "Сатирикон" в пятый раз обращается к пьесам Гольдони.

Возрастная категория: 16+.