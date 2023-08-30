ПСБ поддержит инициативы по строительству жилья и развитию инфраструктуры Омской области

Ключевой особенностью программы является обеспечение возможностей для приобретения работниками предприятий ОПК квартир по ценам ниже рыночных

ТАСС, 30 августа. Петр Фрадков, председатель ПСБ, провел рабочую встречу с Виталием Хоценко, временно исполняющим обязанности губернатора, председателем правительства Омской области, в ходе которой стороны обсудили поддержку социально значимых для региона проектов.

На встрече также подписали трехстороннее соглашение между банком, правительством Омской области и АО "Омсктрансмаш" концерна "Уралвагонзавод". Оно предусматривает сотрудничество в рамках программы "Квадратные метры Ростеха" по строительству жилья для сотрудников предприятий ОПК, которая реализуется банком совместно с госкорпорацией. Ее ключевой особенностью является обеспечение возможностей для приобретения работниками предприятий квартир по ценам ниже рыночных. Свои подписи под документом поставили Петр Фрадков, Виталий Хоценко и Василий Ковалев, генеральный директор "Омсктрансмаш" (входит в холдинг УВЗ Госкорпорации Ростех).

"ПСБ продолжает расширять портфель проектов по строительству жилых домов и инфраструктуры для сотрудников предприятий ОПК на территории России. Предоставление таких инструментов социальной поддержки позволяет привлекать дополнительные трудовые ресурсы на предприятия, улучшать жилищные условия работников. "Омсктрансмаш" - одно из старейших машиностроительных предприятий в России, и мы оказываем всестороннюю поддержку его развитию и решению стратегически важных задач, связанных с привлечением и удержанием персонала", - отметил Фрадков.

"Строительство жилья для работников "Омсктрансмаш" - это ещё один важный шаг для развития нашей программы "Квадратные метры Ростеха". География проекта расширяется, в настоящий момент в программе участвует пять холдингов корпорации, что подтверждает ее востребованность. В целом, решение жилищного вопроса согласно проведенному корпорацией исследованию входит в топ 3 социальных запроса сотрудников наших предприятий", - отметил Николай Волобуев, заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех, член Бюро союза машиностроителей России.

Также участники встречи обсудили реализацию в Омске "Первого Всероссийского Спортивного Проекта "ПСБ - Детям", в рамках которого в городе планируется строительство современного центра уличного баскетбола с зоной для сдачи норм ГТО. Проект направлен на развитие доступной спортивной инфраструктуры, поддержку детского и массового спорта.

"У Омской области и ПСБ сложилось традиционно хорошее взаимодействие. Сегодня мы усиливаем это сотрудничество и подписали соответствующее соглашение о расширении нашего взаимодействия. Кроме того, спасибо большое за то решение, которое вы приняли по строительству детям большой площадки для уличного баскетбола. У нас любят баскетбол, и уверен, она будет востребована. Кроме того, у нас есть хороший проект по реализации поручения Президента России в части жилья для оборонно-промышленного комплекса", - отметил Хоценко.

Фрадков в рамках рабочей поездки также посетил Омский завод транспортного машиностроения. Глава ПСБ осмотрел цеха завода, непосредственно задействованные в выпуске продукции военного назначения, оценил производственные мощности предприятия. Главе ПСБ продемонстрировали участок, где осуществляется сборка техники, и уникальную автоматическую линию по сборке гусеничных лент. А также показали площади, которые планируется задействовать под создание индустриального парка. На Омском заводе транспортного машиностроения Фрадкова сопровождали Александр Потапов, генеральный директор АО "Концерн "Уралвагонзавод", и Василий Ковалев, Виталий Хоценко также посетил завод.