Заканчивается подача заявок на премию "Золотая стратегия"

Работы участников будут рассматривать 11 ведущих специалистов отрасли и глава СЖР Владимир Соловьев

ТАСС, 30 августа. Национальная премия Союза журналистов "Золотая стратегия" в области развития связей с общественностью принимает заявки до 1 сентября на своем сайте.

Новая премия Союза журналистов России призвана способствовать повышению стандартов качества на рынке PR-услуг и формировать представление о многогранности современных общественных коммуникаций.

"Наша премия несет новаторский подход для рынка PR в России, потому что оценивать проекты будут не пиар-специалисты, а специалисты в развитии медиа. Мы считаем, что это добавит объективности, так как мы сможем оценить охват в СМИ и общественный отклик", - рассказал председатель Союза Журналистов Владимир Соловьев.

Работы участников будут рассматривать 11 ведущих специалистов отрасли с председателем совета и главой СЖР Владимиром Соловьевым. Жюри определит лучших специалистов по связям с общественностью, агентства, проекты, команды к середине сентября. Награждение победителей состоится 19 сентября в Сочи на открытии форума современной журналистики "Вся Россия-2023".

Победителей определят в восьми номинациях: "Развитие территорий", "Лучшая коммуникационная стратегия", "Продвижение бизнеса", "Общественно-значимые проекты", "Корпоративные медиа", "Антикризисный PR", "Образовательные проекты", "Коллаборация года", а также в трех личных премиях: "Стратег года", "GR-специалист года" и "Первооткрыватель года".

ТАСС - официальный партнер.

Возрастное ограничение: 18+.