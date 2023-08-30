МТТ реализовал отправку смс-сообщений на платформе МТС Exolve

Новый сервис предоставит возможность отправлять неограниченное количество смс-сообщений с использованием альфа-имени

ТАСС, 30 августа. Провайдер интеллектуальных решений для бизнеса МТТ реализовал на платформе МТС Exolve сервис отправки смс-сообщений с индивидуального имени отправителя (альфа-имени), которое может представлять собой название компании, бренд или домен. Об этом сообщила пресс-служба МТТ (входит в экосистему МТС).

"Для бизнеса и разработчиков открылась возможность использовать и голос, и текст для общения со своими клиентами на одной платформе, используя интерфейс личного кабинета", - говорится в сообщении.

Новый сервис предоставит корпоративным пользователям возможность отправлять неограниченное количество смс-сообщений с использованием альфа-имени, запускать маркетинговые кампании, повышать их охват и выстраивать положительный образ бренда, отметили в пресс-службе.

"Пользователи смогут получить 100% гарантию доставки смс с имени отправителя, повысить узнаваемость бренда, в том числе и в других каналах коммуникации, а также привлечь внимание получателей сообщений к бренду и помочь им быстрее находить сообщения во "входящих", - добавили в сообщении.

Функционал отправки сообщений с альфа-имен стал доступен благодаря обновлению облачной платформы МТС Exolve, которая была запущена в январе 2023, пояснили в пресс-службе. МТС Exolve является омниканальной коммуникационной платформой, которая обеспечивает взаимодействие бизнеса с клиентами по всем каналам коммуникаций из единого интерфейса, рассказал директор по продуктам МТТ Василий Сажко.

"Мы развиваем нашу платформу, делая каналы все более действенными и эффективными для наших корпоративных заказчиков и для разработчиков. С помощью функционала отправки смс с альфа-имен можно не только автоматизировать коммуникацию с клиентами, но и создать единую и узнаваемую корпоративную идентификацию, привлечь новую аудиторию", - добавил Сажко, его слова приводятся в сообщении.