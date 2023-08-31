"Ингосстрах" провел первые продажи полисов за цифровые рубли

Пилотные тестирования действуют в 11 городах России

ТАСС, 31 августа."Ингосстрах" первый на страховом рынке успешно начал тестирование реальных операций с цифровым рублем. В офисе компании в Москве новой формой рубля расплатились за полисы страхования путешественников и страховку от несчастных случаев. Также за цифровой рубль были реализованы страховки в Казани и Нижнем Новгороде.

Пилотные тестирования действуют в 11 городах России, а цифровые кошельки открыли несколько сотен человек. Изначально "Ингосстрах" подключил к тестированию офис на Рочдельской улице в Москве и выбрал для тестирования два полиса: страхование от несчастных случаев детей и спортсменов, а также страхование от несчастных случаев для автомобилистов. В процессе пилотирования было принято решение по подключению офисов компании по всей России, чтобы участники тестирования без привязки к местоположению могли протестировать оплату в цифровых рублях.

"Ингосстрах" присоединился к тестированию в 2023 году в качестве торгово-сервисного предприятия. Теперь до конца года компания будет реализовывать страховые полисы за цифровые рубли утвержденным участникам тестирования.

Участникам доступны несколько типов операций с цифровым рублем: например, они могут открыть, заблокировать и разблокировать цифровой счет. Также, помимо пополнения и вывода средств, в рамках тестирования предусмотрены операции с отложенной датой исполнения и переводы цифровых рублей между физическими лицами. Со своей стороны "Ингосстрах" помогает тестировать оплату цифровым рублем за товары и услуги, а также возврат товара с зачислением новой формы рубля на цифровой счет покупателя.

"Вместе с нашими партнерами мы проводим большую работу над тестированием цифрового рубля. Этот пилотный проект - заслуга команды "Ингосстраха", и я уверен, что благодаря такому опыту сотрудники получат уникальный навык работы с цифровым рублем, чтобы в дальнейшем наши клиенты могли сами выбирать наиболее удобный вариант оплаты полиса по всей стране", - отметил Андрей Варнавский, руководитель Центра финансовых технологий "Ингосстраха".