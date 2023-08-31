Кинофестиваль "Линия фронта" начинает прием заявок конкурсантов

Международный фестиваль документального кино и медиапроектов впервые пройдет в Ростове-на-Дону с 28 ноября по 1 декабря

ТАСС, 31 августа. Международный фестиваль документального кино и медиапроектов "Линия фронта" открывает прием заявок на своем сайте.

С 1 сентября по 31 октября свои работы могут представить как начинающие авторы, так и профессиональные документалисты, военные корреспонденты со всей России и из-за рубежа. Представленные работы будут рассмотрены членами жюри во главе с Александром Малькевичем, генеральными директором телеканала "Санкт-Петербург". Список фильмов и медиапроектов, отобранных в конкурсную программу, будет опубликован до 13 ноября.

"Мы хотим поддержать национальную кинодокументалистику, которая находит идеи своего творчества в духовно-нравственных традициях нашего Отечества. На Донской земле сейчас наблюдается культурный, интеллектуальный, творческий подъем, который проявился, в том числе, в создании здесь настоящего кинокластера, а теперь и большого Международного кинофестиваля. И конечно, здесь, на землях юга России и Донбасса, решается судьба нашей страны, и культура, кинематограф очень чутко и эмоционально участвует в этих процессах", - считает Президента фестиваля, руководитель объединения "Миус-Фронт" Андрей Кудряков.

Международный фестиваль документального кино и медиапроектов "Линия фронта" впервые пройдет в Ростове-на-Дону с 28 ноября по 1 декабря.

На протяжении четырех дней гостям культурного события представят российские и зарубежные документальные и медиа проекты производства 2020-2023 годов. Всего в программе зрители увидят 30 конкурсных работ в следующих номинациях: "Полнометражный документальный фильм", "Короткометражный документальный фильм", "Репортаж или сюжет о специальной военной операции", "Телевизионная программа", "Интернет проект".

Основная идея, которая объединит работы фестиваля - противостояние света и тьмы, борьбы и мира, успеха и неудач, как на реальном поле боя, так и в душах и умах героев.

Помимо показов конкурсных работ гостей фестиваля ждут круглые столы, авторские встречи и мастер-классы от знатоков жанра, а также внеконкурсные показы.

Организатором фестиваля выступило поисковое объединение "Миус Фронт" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Российского военно-исторического общества, Союза журналистов России.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

Возрастное ограничение: 12+.