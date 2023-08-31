Председателя Заксобрания Ульяновской области Валерия Малышева наградили Орденом Дружбы

По словам губернатора области Алексея Русских, это заслуженная награда за вклад, который Малышев внес в развитие российского парламентаризма и региона

ТАСС, 31 августа. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в четверг на заседании Заксобрания региона поздравил с вручением Ордена Дружбы председателя областного парламента Валерию Малышеву. Спикер ульяновского Заксобрания награжден указом президента за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

"Указом президента Российской Федерации от 25.08.2023 № 643 за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу председатель Законодательного собрания Ульяновской области Валерий Малышев награжден Орденом Дружбы", - говорится в сообщении областного парламента.

По словам губернатора Ульяновской области, это заслуженная награда, свидетельство значительного вклада, который Малышев внес в развитие российского парламентаризма и области.

"Вы настоящий патриот, скромный, очень ответственный и заботливый человек. Мне очень приятно наряду со словами поздравления еще раз выразить свое глубокое уважение, признательность за профессиональное сотрудничество и радость от общения с таким компетентным и необыкновенно позитивным человеком", - сказал Русских на заседании.

Губернатор подчеркнул, что благодаря мудрому руководству Малышева депутатским корпусом, Законодательное собрание региона стало площадкой для конструктивного диалога всех политических сил Ульяновской области. Русских также считает, что спикер помог областному парламенту зарекомендовать себя как "место сборки интересов жителей Ульяновской области".