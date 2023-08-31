Совкомбанк и Hoff благоустроят российские парки и скверы

Средства, собранные в благотворительной акции "Меняем мир с Халвой", пойдут на благоустройство парков и скверов Воронежа, Москвы, Самары и Санкт-Петербурга

ТАСС, 31 августа. Совкомбанк запускает благотворительную акцию совместно c сетью магазинов Hoff и благотворительным фондом Hoff для держателей карты рассрочки "Халва", направленную на благоустройство и озеленение российских парков и скверов.

Совкомбанк направит собственные средства в размере 1% от общей суммы покупок в магазинах-партнерах в период акции в благотворительный фонд Hoff, а сеть гипермаркетов Hoff пожертвует 0,5% от суммы покупок, совершенных участниками акции в магазинах сети. Собранные средства пойдут на благоустройство парков и скверов Воронежа, Москвы, Самары и Санкт-Петербурга.

Организаторы озеленят территории парков, а также заменят скамейки и урны на мебель из экологичных материалов. Работы по уходу и мониторингу за саженцами передадут управляющим компаниям, комитетам по благоустройству и управлениям по экологии.

Клиенты Совкомбанка смогут принять участие в благотворительной акции "Меняем мир с Халвой", подключившись в мобильном приложении или на сайте "Халвы". Акция продлится до 29 октября.

Благотворительный фонд Hoff помогает малообеспеченным семьям, которым не хватает средств на лечение и операции, не входящие в программу государственных гарантий (ОМС и ВМП), и детям из детских домов. С марта 2023 года фонд реализует собственные экологические проекты.

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