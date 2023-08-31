На фестивале "Таврида.АРТ" прошло шоу-признание творчеству Олега Газманова

Резиденты арт-кластера "Таврида" и популярные артисты российской эстрады, среди которых SHAMAN, Ирина Дубцова, группа Uma2rman, Митя Фомин и другие, вышли на сцену, чтобы отдать дань уважения артисту

​​​​​​ ТАСС, 31 августа. В Крыму, на главной сцене юбилейного пятого фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ", 18 августа состоялось шоу "Народный артист. Шоу-признание творчеству Олега Газманова". На сцену, чтобы отдать дань уважения артисту, вышли резиденты арт-кластера "Таврида" и популярные артисты российской эстрады, среди которых SHAMAN, Ирина Дубцова, группа Uma2rman, Митя Фомин и другие.

Песни Олега Газманова являются символом патриотизма, голосом сразу нескольких поколений россиян. На фестивале "Таврида.АРТ" народная любовь к артисту и благодарность коллег по российской сцене воплотилась в виде шоу-признания, где прозвучали знакомые и любимые публикой песни. В шоу приняли участие как сам народный артист РФ Олег Газманов, так и хедлайнеры фестиваля, резиденты арт-кластера "Таврида" и финалисты национального патриотического проекта "Родники".

Сюжет шоу был поделен на три блока, в рамках которых выступающие поговорили о творчестве артиста, о его уникальности и многогранности, раскрывая личность народного артиста, как одного из современных создателей культурного наследия России в мире музыки. В прологе со сцены в стихотворной форме прозвучала благодарность отцу от Родиона Газманова, где сын рассказал об Олеге Михайловиче, как об артисте, семьянине и символе патриотизма в нашей стране.

"Я в первый раз на "Тавриде" и не ожидал, что будет настолько круто. Когда такое количество молодых и рьяных людей могут быть такими активными, ждать своих артистов и так их поддерживать - то такой народ победить нельзя, это точно! Могу сказать, что вся команда фестиваля - выше всяких похвал, они создали настоящее, мощное шоу! Фестиваль "Таврида.АРТ" - просто ядерная энергия! В нашем проекте "Родники" мы взращиваем артистов, которые будут так же петь для народа, петь то, что хотят слышать россияне. Вы можете зайти на сайт и увидеть, какая большая там активность. Люди пишут песни о наших ребятах, которые сейчас в зоне специальной военной операции, пишут о стране, о любви, пишут о традициях, присущих нашей стране. Это дает нам понимание, что это то, что актуально и нужно России", - делится Олег Газманов.

В первом блоке зрителям рассказали о творчестве артиста, остающемся актуальным во все времена, и о том, как Олег Газманов создает актуальные патриотические гимны, уже давно ставшие достоянием России. Участники и зрители узнали, что Газманов родился в семье фронтовика, с детства интересовался музыкой и играл на скрипке, и продолжил свое творчество в Калининградском высшем инженерном морском училище.

"Россия! Россия!" - скандировали собравшиеся зрители, поддерживая выступающих на сцене артистов и самого Олега Газманова после песни "Вперед, Россиия!", которая стала всенародным хитом.

Во втором блоке выступающие говорили о любви. Прозвучали лирические песни и новые звучания малоизвестных песен артиста. В третьей части шоу артисты вспомнили эмоциональные песни Газманова, напомнив зрителям о том, что буйство эмоций и энергия - синонимы к имени Олега Газманова. Главный секрет артиста - в ежедневной подвижности и занятиях спортом, благодаря чему он остается активным, молодым, энергичным, мотивирующим молодых творцов, любящим свое дело. Здесь зрителям предложили подумать о смысле жизни, о правильном настрое и поговорить о том, как важно никогда не сдаваться и всегда идти только вперед.

В ходе шоу артисты и резиденты "Тавриды" переосмыслили культовые хиты и представили их в новых аранжировках, при этом сохранив традиционные культурно-нравственные ценности, заложенные в творчестве Газманова. Это признание и благодарность от молодых творцов к Олегу Михайловичу.

"Олег Михайлович - это артист с большой буквы "А" и настоящий патриот. Его творчество - символ любви к нашей стране для нескольких поколений, его песни знают и любят во всех уголках России. И это шоу-признание, где мне выпала честь принять участие и где выступали в том числе молодые подающие надежды артисты, - еще один способ выразить огромную благодарность Олегу Газманову за его вклад в культуру России!" - рассказала певица, автор песен и композитор Ирина Дубцова.

С 17 по 21 августа в Крыму, в бухте Капсель под Судаком прошел юбилейный пятый фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" (проект Росмолодежи). В сердце молодежно-просветительского курорта страны собрались более 3,5 тыс. художников, писателей, музыкантов, актеров, дизайнеров, режиссеров, хореографов, специалистов событийного маркетинга и туристической индустрии из 89 регионов страны. В рамках фестиваля было представлено пять разноформатных площадок: фестиваль зрелищных искусств, кино, музыки, ярмарка "Арт-Молодость", фестиваль "Наука как искусство". Кроме того, состоялось открытие современного выставочного центра "АРТ-ЭКСПО", а масштабное арт-шествие проходит в обновленном качестве, на главной сцене выступают популярные российские артисты: SHAMAN, Ваня Дмитриенко, MIA BOYKA, RAMIL, Леша Свик, ST, Анет Сай, Митя Фомин и другие исполнители и музыкальные коллективы. Специальными гостями фестиваля стали Григорий Лепс и Николай Расторгуев.

VK выступил стратегическим партнером фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ". В павильоне VK гости фестиваля смогли посетить просветительские и мотивационные лекции, мастер-классы и интерактивные встречи с участием ведущих экспертов творческих индустрий, блогеров, звезд и амбассадоров VK. Компания также запустила мини-приложение "Таврида.АРТ" "ВКонтакте", челлендж "Шаги молодого искусства" в мини-приложении "Шаги ВКонтакте", проект "Маруся, включи вдохновение от Тавриды" с голосовым помощником Марусей и другие инициативы.

Проект "Родники" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

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