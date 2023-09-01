ЖК Город "В лесу" получил разрешение на ввод в эксплуатацию 25 корпуса

В рамках четвертой очереди возведут 10 корпусов переменной этажности высотой от 9 до 15 этажей

ТАСС, 1 сентября. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию 25 корпуса ЖК Город "В лесу", который возводится под управлением ООО "ПроГород" (Группа ВЭБ.РФ).

В корпусе №25 построено 545 квартир, выдача ключей начнется в августе 2023 года. Всего же, в рамках четвертой очереди возведут 10 корпусов переменной этажности высотой от 9 до 15 этажей.

При проектировании домов четвертой очереди особое внимание было уделено площади остекления фасадов. За счет увеличения размеров окон в каждую квартиру попадает на 10% больше света в течение дня, чем в квартиры с типовыми окнами. С учетом расположения жилого комплекса вблизи природного лесопарка и в месте с отличной экологией, покупателями были востребованы квартиры с террасами и открытыми мансардами. Поэтому в четвертой очереди строительства был реализован расширенный пул таких квартир с уникальными планировками.

Город "В лесу" нравится жителям и за счет развитой коммерческой и социальной инфраструктуры. Комплекс лидирует в Подмосковье по этим показателям, в прошлом году это достоинство комплекса отметили на премии Urban Awards специальной наградой. На первых этажах жилых зданий расположено более 270 точек коммерции: рестораны, кафе, магазины, почти половина из них - управляется самими жителями, которые оказывают услуги своим соседям. Благодаря этому качество услуг всегда на высшем уровне.

На территории комплекса уже работают школа и детский сад по современным образовательным программам. Также для жителей открыты творческие студии и спортивные секции, языковой клуб и антикафе с игровой зоной. Сейчас завершается строительство второго детского сада на 350 мест. Проект представляет собой трехэтажное здание общей площадью 5,4 тыс. кв. м с цветными фасадами и благоустройством, включающим функциональные прогулочные площадки с верандами. Строительство здания началось летом текущего года.

Ранее Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство второго этапа IV очереди жилого комплекса, в состав которой входит 27 корпус. Срок действия разрешения рассчитан до 19 декабря 2026 года.

Город "В лесу" расположен в поселке Отрадном городского округа Красногорск в 10 минутах на общественном транспорте от станции метро "Пятницкое шоссе". В жилом комплексе есть вся необходимая инфраструктура и благоустроенный лесопарк площадью 7 га.



ООО "ПроГород" - компания в контуре государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, созданная для реализации комплексных проектов освоения территории. Ключевые направления деятельности ООО "ПроГород" нацелены на развитие городской среды и улучшение качества жизни людей в регионах России.

Проектная декларация по ссылке.

Реклама. ООО "П.Проджект".