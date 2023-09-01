Подвели итоги Национального съезда производителей учебного оборудования

Организатором Съезда выступила Ассоциация предприятий индустрии детских товаров

ТАСС, 1 сентября. В пресс-центре ТАСС в ходе пленарной сессии "Учпром - суверенная промышленность для образования" подвели итоги Первого Национального Съезда производителей учебного оборудования "Учпром", который прошел накануне начала нового учебного года.

Организатор Съезда - Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) - представил исследование рынка госзакупок отрасли учебного оборудования и средств обучения, согласно которому, объем закупок учебного оборудования для образовательных учреждений России в 2023 году составит 3,6 млн единиц на сумму 27,57 млрд рублей.

Как сообщила президент АИДТ Антонина Цицулина, в 2023 году для образовательных учреждений закупят 3 604 006 единиц учебного оборудования на сумму 27,57 млрд рублей. Это 43% от общей потребности в оснащении. Общую потребность в оснащении учебных учреждений АИДТ оценивает в 7,95 млн единиц на сумму 64,3 млрд рублей. В общем объеме закупок доля средств обучения и учебных пособий составит 43%, компьютерного оборудования - 27,82%, доля мебели и систем хранения - 24,76%, спортивного инвентаря - 2,97%.

"Мы отмечаем, что закупки учебного оборудования растут быстрее. Безусловно, строительство и оснащение школ очень сильно стимулирует этот рынок и отрасль учебной промышленности, конечно, должна этому отвечать", - подчеркнула Антонина Цицулина.

В ходе трехдневной работы Съезда руководители профильных федеральных и региональных органов власти, лидеры производства учебного оборудования и средств обучения, ведущие эксперты отрасли обсудили тренды развития промышленности учебного оборудования, определили подходы государства к формированию современной инфраструктуры образования, рассмотрели проблемы отрасли и необходимые меры поддержки для наращивания доли отечественной продукции, пути и возможности замещения отечественными производителями доли рынка ушедших международных брендов, оснащение учебных учреждений современными средствами обучения, не уступающими мировым аналогам.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отметила необходимость расширения взаимодействия законодателей, органов исполнительной власти, представителей научно-педагогического сообщества и производителей с целью создания качественной продукции с опорой на традиционные ценности многонациональной России.

"Развитие производства учебного оборудования приобретает особое значение в условиях формирования суверенного российского образования. Системе образования сегодня нужна качественная продукция для воспитания детей в отечественном культурном пространстве, чтобы у них формировались нравственные ценности, любовь к Родине", - подчеркнула парламентарий.

Руководитель Росстандарта Антон Шалаев отметил, что появление национальных стандартов в области учебного оборудования позволит обеспечить безопасность использования средств обучения и воспитания, масштабировать и тиражировать существующие наилучшие практики разработчиков и изготовителей, унифицировать требования при закупке учебного оборудования. Руководитель Росстандарта также напомнил, что в 2022 году была разработана и утверждена перспективная программа стандартизации в области товаров и услуг для детей. Актуальная редакция программы содержит 168 стандартов. Среди разделов программы впервые появился раздел "Учебное оборудование. Модели и устройства демонстрационные".

"Не могу не отметить интересную работу, которая ведется по переработке ГОСТа, определяющего требования к школьным классным доскам. Этот новый ГОСТ придет на смену действующему стандарту, который используется без изменений уже 35 лет: с 1986 года у нас одни и те же требования к учебным доскам. Понятно, что их уже давно пора актуализировать", - прокомментировал Шалаев.

Генеральный директор ГК "Просвещение" Наталья Третьяк обратила внимание на важность роста доли отечественных производителей в отрасли учпрома и средств обучения: "Помимо безопасности, качества и эффективности, важно, чтобы средства обучения производились отечественными производителями. Мы анализировали рынок: уже более половины предложений на рынке учебного оборудования составляют предложения российских производителей. Я уверена, что это не предел, доля будет расти. Конечно, у нас не стоит задачи заместить импортные товары на 100%, это маловероятно и не нужно в условиях современной экономики. Но, важно работать над увеличением доли наших производителей. За счет этого оборудование станет более доступным и содержательно эффективным. При этом, у нас есть возможность работать под нашими отечественными образовательными стандартами - это тот потенциал и то направление, которые мы в рамках Ассоциации предприятий индустрии детских товаров можем отрабатывать и улучшать".

Член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических и психологических наук, профессор Александр Савенков отметил, что разработка учебного оборудования для образовательных организаций разных уровней традиционно развивается в условиях тесных контактов ученых с производителями. "Как главный центр планирования и проведения научных исследований в области образования Российская академия образования проявляет повышенный интерес к производителям учебного оборудования, развивающим свою продукцию на основе достижений наших научно-педагогических школ и передовой образовательной практики", - рассказал профессор.

Благодаря нацпроекту "Образование" за счет строительства и капитальных ремонтов формируется новый масштабный рынок оснащения школ, который формирует качественную образовательную среду и участие в нем постоянно развивающегося продукта отечественной промышленности, - считает исполнительный директор Бизнес-блока ВЭБ.РФ, генеральный директор компании "ПроШкола" Алиса Денисова: "Мы заинтересованы в том, чтобы формировалась глубокая кооперация с производителями. И видим возможность участия отечественного промышленника не только в учебном оборудовании и средств обучения, но и в дополнительном оснащении пришкольных территорий. Все эти возможности могут быть широко использованы в рамках государственно-частных партнерств и при внедрении новых моделей кооперации государственных контрактов с частными инвесторами, в том числе, с банками. Мы с нашими партнерами и, конечно, при участии АИДТ и, возможно, Совета Федерации готовы отработать ряд положений по улучшению и снятию барьеров, существующих сегодня у законодательства, для масштабного применения этой формы".

Как сообщила президент АИДТ Антонина Цицулина, по итогам трехдневного Национального Съезда производителей учебного оборудования и средств обучения, на основе консолидированных решений, выработанных участниками Учпрома, будет подготовлен свод предложений от производителей в формате отраслевого доклада, который позволит вывести их на уровень государственных решений и, в результате, нарастить объемы производства учебного оборудования и средств обучения в стране.

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